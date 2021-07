Nestle wyhoduje mięso w laboratorium

fot, mięso z probówki coraz bliżej, shutterstock

Koncern spożywczy Nestle rozpoczął współpracę ze startupem Future Meat Technologies Ltd. z Izraela. Efektem tej kooperacji ma być wprowadzenie do oferty mięsa produkowanego w laboratorium - podają wirtualnemedia.pl

Mięso jest opracowywane we współpracy z izraelskim start-upem Future Meat Technologies Ltd. Nowa technologia produkcji mięsa Future Meat Technologies zamierza wprowadzić technologię produkcji mięsa opartą na komórkach, podczas gdy Nestle ma doświadczenie w opracowywaniu produktów roślinnych pod marką Garden Gourmet. Firma rozszerza również swoją ofertę alternatyw dla mleka, ostatnio dodając w Europie napój na bazie grochu . - Aby uzupełnić wysiłki w zakresie roślinnych alternatyw, firma bada technologie, które mogą prowadzić do przyjaznych dla zwierząt alternatyw, które są zbliżone do mięsa pod względem smaku, aromatu i tekstury - mówi Reinhard Behringer, szef Nestle Institute of Material Sciences w Nestle. Przedstawiciele Future Meat Technologies nie komentują tych doniesień. Nestle z kolei potwierdziło, że współpracuje z firmą i sonduje „innowacyjne technologie produkcji mięsa hodowlanego lub składników mięsa hodowlanego z kilkoma zewnętrznymi partnerami i startupami”. Moment potencjalnego wejścia na rynek byłby określony przez zezwolenia regulacyjne.