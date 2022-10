Netto, Auchan, Carrefour, Makro, Kaufland - tam znajdziemy produkty Mazurskiej Manufaktury

Mazurska Manufaktura: Współpraca z sieciami Marko i Kaufland

– Pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej zobrazowanej wysoką inflacją, która uderzyła zarówno w nas, jak i naszych klientów, miniony sezon oceniam bardzo dobrze. W naszej ofercie zadebiutowało kilka nowych produktów, co naturalnie wpłynęło na zwiększenie obrotów. Równocześnie, udało się nam nawiązać współpracę w nowymi sieciami handlowymi, podpisaliśmy bezpośrednią umowę z Makro i Kaufland. Zakończyliśmy budowę działu sprzedaży, co powoduje zwiększanie obrotów w kanale tradycyjnym i dotarcie do większej ilości odbiorców – informuje Mariusz Cyprian, Dyrektor Sprzedaży Mazurska Manufaktura SA.

Historyczne marki w dużych sieciach handlowych

Wiosną Mazurska Manufaktura zadebiutowała z pierwszym rozlewem Odry. Proces odtwarzania historycznej receptury i rozpoczęcie warzenia przeprowadzono w Browarze Profesja, przejętym jesienią ubiegłego roku. Na sam początek rozlane zostało piwo Odra Pils oraz Odra Marcowe. Pierwsze partie zostały rozdystrybuowane do lokalnych sklepów, restauracji i hoteli na terenie Dolnego Śląska.

Odra dołączyła tym samym do historycznych piw: Jurand, Bractwo i Krak. Jurand to kultowy browar dla mieszkańców Warmii i Mazur, w sprzedaży Jurand Pils, Jasne Pełne oraz Ciemne. Bractwo kojarzone jest z Browarami Bydgoskimi.



– Jurand to ewidentnie wiodąca marka regionalna piwa w naszej ofercie. Wielki sukces Juranda zawdzięczamy sentymentowi lokalnych konsumentów, co bardzo pomaga w lokalnej sprzedaży i otwiera możliwość dystrybucji piw regionalnych w sieciach ogólnopolskich. Juranda znajdziemy w większości sieci handlowych, w tym Netto, Auchan, Carrefour, a regionalnie lub sezonowo także w Kaufland i Biedronka. – wymienia Mariusz Cyprian i dodaje: – Krak i Bractwo wprawdzie istnieją na rynku dopiero od kilku miesięcy, ale widzę po wynikach sprzedaży, że z miesiąca na miesiąc zainteresowanie wśród konsumentów również rośnie.

Alkohole mocne to 50 proc. obrotów

Lato umocniło pozycję Mazurskiej Manufaktury w ofercie alkoholi mocnych, które stanowią około 50 proc. całej sprzedaży. Spółka odnotowała znaczące wzrosty sprzedaży alkoholi premium, rumu oraz ginu. Wódka z Mazur przeszła rebranding i stała się produktem ogólnopolskim, który zaczął konkurować z markami podobnej półki cenowej. Bielik, flagowy produkt premium jest w dystrybucji kluczowych sieci, ale doskonale radzi sobie także w detalu oraz na stacjach Orlen. W ramach alkoholi mocnych Mazurska Manufaktura zadebiutowała również z własną szkocką whisky Scottish Black.

Pełna konsolidacja z Profesją

Browar Profesja to rzemieślniczy zakład z Wrocławia, który rozbudował portfolio spółki o segment piw kraftowych. We wrześniu Grupa zakończyła proces konsolidacji Browaru Profesja. Konsolidacja sprawiła, że rozpoczęto dystrybucję piw kraftowych Profesji także poza terenem Dolnego Śląska, tj. Małopolska, Mazury, Warmia, Kujawy, Górny Śląsk, Podkarpacie i Mazowsze. W sposób wykładniczy wpłynęło to na zwiększenie obrotu i poważne zaistnienie w kategorii piw kraftowych.



– Z punktu widzenia portfela przejęcie Browaru Profesja to był bardzo dobry ruch. Browar Profesja jest w pierwszej piątce najbardziej rozpoznawalnych browarów kraftowych w Polsce. Otworzyło nam to wiele możliwości, których wcześniej nie mieliśmy oferując tylko piwa regionalne. Profesja bardzo szybko weszła do sieci międzynarodowych, pojawiła się na półkach w Auchan, Kaufland, a za chwilę pojawi się w sieci Netto – wyjaśnia Mariusz Cyprian.



Niezależnie, specjalizacją wrocławskiego zakładu stała się również produkcja piw bezalkoholowych marek Jurand, Krak oraz Bractwo.

Oferta franczyzowa na sieć PUBów



W październiku br. Mazurska Manufaktura wystartowała z projektem budowy sieci franczyzowej PUBów, bazujących na markach historycznych, browarach kraftowych z Browaru Profesja oraz ofercie alkoholi mocnych.

Impulsem do wyjścia z ofertą na rynek był sukces pubu Jurand w Szczytnie. Inwestycja w lokalny pub zwróciła się w zaledwie trzy miesiące od uruchomienia lokalu.