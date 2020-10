Netto: Co dwie godziny w każdym sklepie warzywa i owoce poddane zostaną kontroli świeżości

Pracownicy Netto będa kontrolowac świeżość warzyw i owoców, fot.mat. pras.

Flagową kategorią sieci handlowej Netto są warzywa i owoce. Sieć rusza z akcją poświęconą promowaniu świeżości tej kategorii. Co dwie godziny w każdym sklepie warzywa i owoce poddane zostaną kontroli świeżości, co zostanie odnotowane na umieszczonych w widocznym miejscu tabliczkach, z których klienci dowiedzą się, o której godzinie została przeprowadzona ostatnia kontrola.

Akcja promująca świeżość warzyw i owoców to kolejny krok do podnoszenia standardów jakości oferowanego asortymentu, a także dowód na to, że Netto chce komunikować się z konsumentami na zasadzie pełnej transparentności.

W ramach działań promujących świeżość oraz jakość warzyw i owoców we wszystkich sklepach Netto pojawią się tabliczki, na których pracownicy będą zapisywać godziny kontroli jakości tej kategorii asortymentu. W tym celu wytypowany personel został wyposażony w specjalne kamizelki z napisem „KONTROLER ŚWIEŻOŚCI WARZYW I OWOCÓW NETTO”.



- Chcemy, aby nasi klienci widzieli naszych specjalistów od świeżości – stwierdza Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – A tymi specjalistami jest personel Netto. Nasi pracownicy potrafią nie tylko w odpowiedni sposób zająć się warzywami i owocami, ale również doradzić klientom. Dlatego chcemy wyróżnić osoby, które codziennie zajmują się wspomnianą kategorią, aby nasi klienci mogli bez trudu znaleźć osobę odpowiedzialną za dział i uzyskać pomoc – dodaje.



W ramach kampanii do informowania klientów o trwającej akcji Netto wykorzysta takie kanały komunikacyjne jak: media, plakaty, ulotki, tablice informacyjne oraz bilboardy.