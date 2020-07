Netto dołącza do akcji „Czysta klamka”

Sieć handlowa Netto dołączyła do akcji „Czysta klamka”, promując bezpieczne dostawy, a także nawyki, umożliwiające walkę z COVID-19.

Netto dołączyło do inicjatywy „Czysta klamka”, której celem jest popularyzacja prozdrowotnych nawyków w zakresie dbania o higienę wspólnych przestrzeni użytkowych, m.in. klatek i skrzynek pocztowych. Kolporterzy gazetek Netto są wyposażeni w maseczki, rękawiczki ochronne i środki dezynfekujące, a materiały dostarczają, przestrzegając najwyższych norm bezpieczeństwa. Ponadto, w ramach akcji, doręczyciele wszelkiego rodzaju przesyłek są zachęcani do dezynfekcji wszystkich klamek oraz przycisków domofonów, a także skrzynek, do których dostarczają materiały.