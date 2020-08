Netto najemcą planowanego Vendo Park w Oświęcimiu

fot Trei

Deweloper Trei Real Estate Poland wybuduje obiekt sieci Vendo Park w Oświęcimiu. Na nowo zakupionej działce o powierzchni zabudowy blisko 15 000 mkw. powstanie park handlowy z własnym parkingiem. Trei planuje zakończenie inwestycji w II kwartale 2021 roku. Pierwszym najemcą Vendo Parku w Oświecimiu jest supermarket Netto.



Przewidywana powierzchnia najmu Vendo Parku przy ul. Legionów w Oświęcimiu to około 5 300 mkw. Przestrzeń ta będzie zagospodarowana przez co najmniej siedmiu najemców z różnych branż. Na terenie obiektu powstanie parking liczący 116 miejsc postojowych. Obecnie deweloper wraz z architektami ze studia Plus 8 przygotowują projekt budowlany niezbędny do pozyskania pozwolenia na budowę.

- Trwa proces komercjalizacji. Jednocześnie przygotowujemy się do złożenia we wrześniu wniosku o pozwolenie na budowę, aby następnie wybrać generalnego wykonawcę inwestycji - mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Strategia rozwoju sieci Vendo Park w Polsce zakłada oddanie do użytku 6-7 obiektów handlowych rocznie. W tym roku otwarto już parki w Jaworze i Płocku, a plany Trei zakładają ponadto finalizację inwestycji w Solcu Kujawskim, Częstochowie, Zielonce, Łukowie i Władysławowie. Deweloper wciąż powiększa portfel gruntów pod kolejne projekty. W 2020 roku pozyskano działki w Szczecinie i Skarżysku-Kamiennej.

Międzynarodowa grupa Trei Real Estate, z siedzibą w Niemczech, rozwija sieć Vendo Parków w Polsce, Czechach i na Słowacji. Łącznie powstało już 27 obiektów, z czego aż 17 zlokalizowanych jest w naszym kraju. Trei Real Estate Poland zarządza łącznie 124 obiektami handlowymi w Polsce.