Netto otwiera trzy sklepy, a w planach ma ponad 20 otwarć

fot. materiały prasowe

Warszawa i okolice – to obszar, od którego sieć handlowa Netto zaczęła ekspansję w 2020 roku. Stołeczne Bielany, Gołków w powiecie piaseczyńskim i Grodzisk Mazowiecki – mieszkańcy tych trzech miast od 23 stycznia mogą robić zakupy w nowo otwartych sklepach Netto, które funkcjonują zgodnie z najnowszym konceptem sieci.

- Nasze plany na najbliższy rok uwzględniają otwarcie ok. 20-25 sklepów Netto 3.0. Konsekwentnie dążymy do realizacji tych założeń, dlatego na mapie Polski jednego dnia pojawiły się trzy nowe placówki – w Warszawie, Gołkowie i Grodzisku Mazowieckim – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska.

- Co charakteryzuje Netto 3.0.? To przede wszystkim przestrzenie, dzięki którym robienie zakupów staje się przyjemniejsze. To także bogata oferta produktów z różnych kategorii: wybór świeżych warzyw i owoców, produktów bezglutenowych, bezlaktozowych i bezcukrowych, a także zdrowych artykułów z certyfikatem BIO i ECO, produktów TO GO, oferująca przekąski, sałatki oraz soki, a także kawę i wypiekane na miejscu pieczywo - opisuje sieć.

Nowo otwarte sklepy są zlokalizowane w Warszawie, przy ul. Swarożyca 10, w Gołkowie, przy ul. Pułku IV Ułanów 1C oraz w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Piaskowej 20.

Oprócz otwarć nowych placówek, sieć prowadzi remodeling istniejących. W efekcie obecnie ponad 100 sklepów funkcjonuje zgodnie z nowym modelem Netto. Sieć w 2019 roku uruchomiła 7. nowych placówek i dysponuje 380 sklepami.