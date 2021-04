Netto otworzyło drugi sklep w Bielsku-Białej

Nowy sklep w Bielsku-Białej to druga placówka sieci w tym mieście, fot. mat. pras.

Nowy sklep Netto w Bielsku-Białej zlokalizowany jest przy ulicy Karola Krausa 48.

– Nowy sklep w Bielsku-Białej to już druga nasza placówka w tym mieście i kolejny sklep Netto otwarty w tym roku – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska.

Bogata oferta BIO, szeroki asortyment owoców i warzyw, produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, bezcukrowe, a także rozbudowana strefa TO GO oferująca dania gotowe do spożycia to znaki rozpoznawcze Netto 3.0 – flagowego formatu sieci handlowej.

Na terenie nowego Netto znajduje się także stoisko mięsne Madej Wróbel i piekarnia Bronowscy Czernichów.