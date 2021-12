Netto Pick & Go debiutuje na niemieckim rynku

Placówka o nazwie Netto Pick & Go o powierzchni 250 metrów kwadratowych wykorzystuje czujniki i kamery do rejestrowania zakupów klientów. Aby skorzystać z systemu klienci muszą zalogować się do aplikacji Netto na swoim smartfonie. Kupujący mogą swobodnie wkładać produkty do koszyka i opuścić sklep bez przechodzenia przez strefę kasy: pieniądze za zakupy są automatycznie odliczane za pomocą funkcji płatności w aplikacji.

Hybrydowy charakter sklepu

Netto Pick & Go to koncept hybrydowy: klienci, którzy nie chcą korzystać z aplikacji, mogą nadal udać się do tradycyjnej strefy z obsługą.

Technologia wykorzystywana w sklepie została opracowana przez izraelską firmę Trigo.

Sklepy bez kas wywołały prawdziwą rewolucję w świecie handlu żywnością. Pierwsza taka placówka to Amazon Go, która wystartowała w 2018 roku. Niedawno Carrefour otworzył w Paryżu sklep "zbliżeniowy", w którym kupujący mogą robić zakupy w 10 sekund i potrzebują tylko 10 sekund na zapłacenie – nawet bez korzystania z aplikacji.