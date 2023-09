Netto podpowiada, co włożyć do śniadaniówki

Początek roku szkolnego to dla wielu rodziców także powrót do przygotowywania drugich śniadań, na które czasem może brakować pomysłu. Z pomocą przychodzi sieć sklepów Netto, która we współpracy z ekspertami Czytamy Etykiety stworzyła e-book pełen prostych, zbilansowanych i szybkich przepisów na posiłki idealne do szkolnej śniadaniówki.