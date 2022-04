Netto Polska: Organizacje mogą wnioskować o środki w ramach Sąsiedzkiej Pomocy

– Chcemy, by środki w kwocie 1 250 000 zł, które na realizację programu Sąsiedzka Pomoc przekazała Fundacja Salling, trafiły na grunt lokalny, umacniając te społeczności. W ramach budżetu, planujemy wsparcie co najmniej 100 lokalnych inicjatyw na rzecz dzieci Ukrainy i ich opiekunów, w zakresie edukacji, zdrowia i integracji społecznej – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska.

By zgłosić swój wniosek, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie https://sasiedzkapomoc.netto.pl. Co tydzień wybranych zostanie kilka inicjatyw, które otrzymają niezbędne środki finansowe. Wnioski przyjmowane będą do końca czerwca b.r.

W ramach pomocy ofiarom wojny Netto nawiązało już wcześniej współpracę z Caritas Polska, któremu przekazało środki higieny osobistej, żywność z długim terminem przydatności do spożycia, koce, kołdry i ręczniki na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy. Sieć obniżyła też ceny wybranych produktów w sklepach przy granicy z Ukrainą.