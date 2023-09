Netto Polska otwiera pierwszy sklep w Bełchatowie 

Netto w Bełchatowie to pierwsza placówka sieci w tym mieście i ponad 40. w województwie łódzkim.

Nowy sklep to m.in. strefa odpieku

Sklep w Bełchatowie powstał zgodnie z założeniami konceptu Netto 3.0. Zakłada on zapewnienie klientom maksymalnego komfortu i wygody robienia zakupów oraz skupienie się na rozwiązaniach korzystnych dla środowiska naturalnego. Sklep w Bełchatowie to 780 m2 nowoczesnej powierzchni handlowej. Klienci zastaną w nim szerokie alejki ułatwiające poruszanie się po sklepie, wygodny i intuicyjny rozkład produktów w sali sprzedażowej czy strefę odpieku pieczywa oferującą duży wybór jeszcze ciepłego i świeżego pieczywa, m.in. chlebów, bułek, słodkich i słonych przekąsek. Pieczywo będzie odpiekane na miejscu. Z myślą o kupujących powstały również stanowiska z kasami samoobsługowymi, które są łatwe i wygodne w obsłudze, a przy tym pozwalają zaoszczędzić czas.

Bełchatowskie Netto oferuje klientom nowoczesne wnętrza w typowym dla sieci skandynawskim stylu, których cechą charakterystyczną są naturalne materiały użyte do wykończenia wnętrz. Eleganckie, ciemne ściany uzupełniono drewnianym wykończeniem sklepowych półek, wiklinowymi kloszami lamp w strefie zieleniaka i stonowanym oświetleniem. Czas spędzany na zakupach ma umilać nastrojowa muzyka puszczana w tle.

- Jesteśmy przekonani, że sklep w Bełchatowie to więcej niż miejsce robienia zakupów. To przestrzeń, w której nasi klienci odkryją nową jakość i komfort kupowania. Szeroka oferta produktów, świeże warzywa i owoce z Zieleniaka czy ciepłe pieczywo w strefie odpieku to tylko część wyjątkowej oferty czekającej na klientów w nowym Netto. Poza wysokiej jakości produktami, stawiamy na pozytywne doświadczenia, funkcjonalność a także estetykę. Cieszymy się z możliwości przedstawienia siebie i naszej oferty mieszkańcom Bełchatowa - zaznacza Patrycja Kamińska, PR Manager sieci Netto Polska.

Netto otwiera pierwszy sklep w Bełchatowie (fot. mat pras.)

Ekologiczne rozwiązania

W bełchatowskim Netto, sieć postawiła na energooszczędne oświetlenie LED, co ograniczy zużycie energii elektrycznej, a co za tym idzie – zredukuje ślad węglowy. Możliwość sterowania oświetleniem pozwala na regulowanie natężenia oświetlenia, co wraz z przeszklonymi fasadami przekłada się na możliwość maksymalnego wykorzystania światła naturalnego.

Dach dyskontu został już przystosowany pod montaż paneli fotowoltaicznych. Sklep został wyposażony w wózki wykonane z materiałów z recyklingu, do produkcji których wykorzystuje się zużyty plastik, np. butelki czy opakowania po nabiale. Co więcej, Netto w Bełchatowie to nowoczesne wnętrza w typowym dla sieci skandynawskim stylu, którego cechą charakterystyczną są naturalne materiały użyte do wykończenia wnętrz.

Powitalna akcja handlowa

Otwarcie pierwszego sklepu sieci Netto w Bełchatowie wiąże się także ze specjalną ofertą obejmującą produkty spożywcze oraz asortyment non food, która obowiązuje od czwartku do soboty. Dodatkowo w sobotę, 9 września, na klientów będą czekały atrakcje dla całej rodziny, takie jak: koło szczęścia – specjalnie zorganizowana loteria, w której nagrodami będą drobne upominki i darmowe produkty. Dodatkowo na przybyłych czekać będą kolorowanki dla najmłodszych, darmowa kawa, a całemu wydarzeniu będzie towarzyszyć oprawa muzyczna.

Sklep Netto przy ul. Ludwikowskiej 94 będzie otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:00