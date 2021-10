Netto promuje zero waste z Jagną Niedzielską

Spotkanie połączone ze wspólnym gotowaniem odbyło się w środę, 27 października, w warszawskiej Hali Koszyki. To część kampanii „Niemarnowanie to nie wyzwanie”, w ramach której Netto promuje dobre praktyki kulinarne, przybliża problematykę ekologiczną i edukuje.

– Za aż 60 procent marnowania żywności odpowiadają gospodarstwa domowe, a zaczyna się to już podczas codziennych wizyt w sklepach. Niewłaściwe planowanie posiłków i związanej z nimi listy zakupowej, a co za tym idzie robienie zakupów sprawia, że kupujemy za dużo, przez co następnie wyrzucamy niewykorzystane jedzenie, które jest często też źle przechowywane. Razem z Netto pragnęliśmy przedstawić sposoby na ograniczenie strat żywności, jakie mają miejsce w polskich domach, często przy codziennym gotowaniu – mówi Jagna Niedzielska.

Zaproszeni goście przygotowywali wegetariańskie burgery z pieczonymi boczniakami w sosie BBQ i bezglutenowe naleśniki z musem jabłkowym. Podczas gotowania Jagna Niedzielska dzieliła się spostrzeżeniami i praktycznymi poradami dotyczącymi racjonalnego gospodarowania żywnością prowadzącego do ograniczenia ilości marnowanych artykułów.

Kampania „Niemarnowanie to nie wyzwanie” Netto Polska skierowana jest do całych rodzin. Dzieci uznano za ważnego odbiorcę jej przekazów, a ich edukacja jest istotnym elementem edukacji całego społeczeństwa – stąd w kampanii specjalne działania poświęcone najmłodszym. Sieć przedstawia praktyczne porady i wskazówki dotyczące m.in. wspólnego planowania zakupów, posiłków czy przechowywania żywności. Pokazuje, jak w praktyczny sposób uczyć dzieci od najmłodszych lat, by nie marnowały produktów spożywczych. Specjalnie przygotowana w tym celu strona zawiera nie tylko wskazówki, ale także popularne gry i zabawy, takie jak memory, labirynt czy krzyżówki nawiązujące tematyką do problemu marnowania jedzenia. Każdy może pobrać z niej specjalne plansze, by następnie wykorzystać je w domu. Gry zostały zaprojektowane tak, by uczyć podczas wspólnej zabawy. Dzięki temu pozwalają one w praktyczny i przyjemny sposób pokazywać najmłodszym, jak ważne jest niemarnowanie jedzenia i co robić, by go uniknąć.

