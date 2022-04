Netto: Przedstawiciele „pustych gniazd” wydają na Wielkanoc najwięcej

Sieć Netto podaje, że mimo inflacji i rosnących cen zdecydowana większość – bo aż 7 na 10 Polaków nie zamierza ograniczać zawartości swojego wielkanocnego koszyka zakupowego. Planowane wydatki na świąteczne zakupy spożywcze wzrosną w stosunku do ubiegłego roku – przeznaczymy na nie od 338 zł w przypadku par bezdzietnych do 453 zł dla reprezentantów tzw. „pustych gniazd”, czyli osób, których potomkowie rozpoczęli już samodzielne życie. Rodziny mieszkające z dziećmi wydadzą natomiast 442 zł. Z badań przeprowadzonych przez Research Collective na zlecenie Netto Polska wynika, że więcej niż połowa konsumentów na zakupy świąteczne uda się do dyskontów.

– Aby umożliwić naszym klientom rozłożenie w czasie zakupów – a co za tym idzie wydatków – w Netto wystartowaliśmy ze świąteczną ofertą już w drugiej połowie marca. W każdym tygodniu proponujemy dwie oferty promocyjne, jedną od poniedziałku do soboty, drugą od czwartku do środy. Promocje obejmują wszystkie typowe, wielkanocne produkty, np. twaróg sernikowy, białą kiełbasę, margarynę do pieczenia, majonez, wędliny czy świąteczne słodkości. Dzięki temu w Netto klienci kupią w atrakcyjnych cenach wszystko co potrzebne na Wielkanoc – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska.

Netto analizuje zachowania konsumentów

Badanie dotyczące wielkanocnych zwyczajów zakupowych Polaków zostało przeprowadzone na zlecenie Netto Polska w marcu tego roku i obejmowało trzy grupy konsumentów: pary bezdzietne, rodziny mieszkające z dziećmi do 18. roku życia oraz „puste gniazda”. W ramach ankiety zapytano respondentów m.in. o to, ile czasu spędzają na zakupach przed Wielkanocą, ile pieniędzy przeznaczą na świąteczne artykuły spożywcze, jakie produkty cieszą się największym powodzeniem na wielkanocnym stole oraz co robią z niezjedzonymi potrawami. Co mówią wyniki?

Świąteczny budżet

Najmniej zaangażowane w przygotowania do Wielkanocy są pary bezdzietne, które najczęściej wybiorą się na święta do rodziny lub spędzą je w domu w swoim gronie. Przedstawiciele tej grupy na zakupy poświęcą najmniej czasu (średnio 129 minut) i szacują, że przeznaczą na nie ok. 338 zł.

Z kolei rodziny z dziećmi zamierzają w większości spędzić święta w gronie domowników. Tak zadeklarowało 58 proc. badanych w tej grupie. Połowa z nich przewiduje, że wydatki na zakupy świąteczne będą wyższe niż w zeszłym roku i wyniosą średnio 442 zł, podczas gdy w sklepie spędzą 139 minut.