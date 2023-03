Netto przekaże 10 proc. ze sprzedaży zestawów Niezapominajka na rzecz SOS Ukraina

Solidarność można okazać w prosty sposób – podczas codziennych zakupów w Netto. Aby wesprzeć akcję SOS Ukraina, wystarczy w dniach od 27 marca do 30 kwietnia br. przyjść do jednego z ponad 660 sklepów Netto w całej Polsce i dokonać zakupu specjalnie przygotowanego na tę okazję zestawu prezentowego „Niezapominajka”. W jego skład wchodzą słodkie przysmaki i produkty wyłącznie pochodzenia ukraińskiego (np. deser Bonjour Konti, wafle Polus, cukierki Milky Splash Toffi Roshen, czekolada Roshen, wafel Roshen oraz miód nektarowy wielokwiatowy z Ukrainy). Dostępny jest on w cenie 59,99 zł za 1 szt. 10 procent ze sprzedaży każdego zestawu „Niezapominajka” Netto przekaże na konto Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz wsparcia programu SOS Ukraina.

Akcja potrwa 5 tygodni. Im więcej sprzedanych zestawów w tym czasie, tym większa kwota wsparcia przekazana na rzecz PAH.

Współpraca z Polską Akcją Humanitarną jest kontynuacją działań podejmowanych przez Netto na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie. Tuż po wybuchu wojny sieć przekazała darowiznę rzeczową w postaci żywności trwałej, artykułów higieny osobistej, koców i kołder, która za pośrednictwem Caritas trafiła do potrzebujących. Zdecydowano również o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży w sklepach Netto produktów pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego. Uruchomiono również akcję Sąsiedzka Pomoc, której celem było wsparcie przybywających do Polski dzieci uchodźców z Ukrainy w zakresie zdrowia, edukacji i integracji społecznej. Dzięki akcji ponad 100 lokalnych organizacji uzyskało środki finansowe o łącznej wartości ponad 1 250 000 PLN.

Środki finansowe przekazane PAH w ramach akcji zostaną przeznaczone na działania prowadzone w strefie konfliktu – dla obywateli Ukrainy – oraz w Polsce – dla osób uchodźczych. Pieniądze te, w zależności od aktualnych potrzeb, wykorzystane zostaną m.in. na organizację transportów z pomocą rzeczową dla osób wewnętrznie przemieszczonych z różnych regionów Ukrainy i mieszkańców, którzy nie są w stanie opuścić swojego miejsca zamieszkania, jak również na wsparcie psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnościami, zakup żywności i środków higienicznych czy niezbędne remonty. Z zebranych funduszy mogą zostać zakupione też koce termiczne, opał, generatory prądu oraz piecyki. Dla szukających schronienia w naszym kraju zostanie też zapewniona opieka psychologiczna i finansowa.