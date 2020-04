Netto przeznacza 1,5 mln zł na świąteczne bony dla pracowników

Netto przed Wielkanocą wydłuża czas pracy swoich sklepów do godziny 24. Od godz. 20 do 24 sieć zaprasza na zakupy pracowników służby zdrowia oraz funkcjonariuszy służb mundurowych i ma dla nich 10-proc. zniżkę na świąteczne sprawunki. Rabat tej samej wysokości otrzymają także pracownicy Netto.

- Rabat na zakupy to nasze podziękowanie pracownikom ochrony zdrowia oraz służbom mundurowym za ich codzienną pracę i poświęcenie – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. - Chcemy w ten sposób wyrazić wdzięczność wobec tych, którzy obecnie znajdują się na pierwszej linii frontu w walce z epidemią. Do takich osób zaliczamy także naszych sprzedawców. Dlatego podjęliśmy decyzję, aby ich również nagrodzić 10-procentowym rabatem na zakupy.



Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia oraz umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i wojska, od 4 do 10 kwietnia, mogą korzystać z rabatu w sklepach Netto, robiąc zakupy w godz. 20-24. Zniżka dotyczy wszystkich produktów oprócz alkoholu i papierosów. Taki sam rabat przysługuje wszystkim pracownikom sieci, lecz bez ograniczeń godzinowych. Dodatkowo sieć poinformowała, że już w marcu przekazała zatrudnionym w swoich placówkach bony wielkanocne o wartości 1,5 mln zł.



Od 6 do 10 kwietnia br. sklepy Netto będą otwarte w godzinach 6-24, natomiast 11 kwietnia, czyli w Wielką Sobotę, sklepy będą pracować w godzinach 6-13.