Netto przywraca zniżki dla pracowników ochrony zdrowia

Przywrócenie 10-procentowego rabatu dla osób walczących z koronawirusem to reakcja sieci na sytuację w kraju, fot. mat. pras.

Od 29 października we wszystkich placówkach Netto przywraca 10-procentowy rabat dla pracowników ochrony zdrowia.

Przywrócenie 10-procentowego rabatu dla osób walczących z koronawirusem to reakcja sieci na sytuację w kraju wywołaną jesienną falą zakażeń. Ze zniżki mogą skorzystać pracownicy ochrony zdrowia, robiąc zakupy we wszystkich placówkach Netto w godzinach 20-23 (a w sklepach zlokalizowanych w galeriach handlowych do ostatniej godziny otwarcia).

Przywrócenie rabatu dla pracowników ochrony zdrowia to jeden z kolejnych kroków, na jakie zdecydowało się Netto w ostatnim czasie, obok wydłużenia pracy sklepów do godz. 23.

W celu dodatkowego usprawnienia zakupów oraz zwiększenia bezpieczeństwa Netto przez cały czas umożliwia sprawdzanie natężenia ruchu w swoich sklepach. Jest to możliwe dzięki modułowi, znajdującemu się na podstronie „Znajdź sklep” na stronie internetowej dyskontera, który pokazuje przewidywaną liczbę przebywających w danym sklepie klientów.