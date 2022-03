Netto sfinansuje 100 inicjatyw na rzecz uchodźców z Ukrainy

Netto Polska uruchamia program wsparcia uchodźców z Ukrainy. Środki finansowe przekazane przez Fundację Salling trafią do inicjatorów działań lokalnych, by pokryć potrzeby dzieci oraz ich opiekunów w zakresie edukacji, zdrowia i integracji społecznej. Program zakłada wsparcie co najmniej 100 inicjatyw realizowanych na terenie całej Polski.