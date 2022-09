Netto sfinansuje 50 lokalnych inicjatyw. Przeznaczy na ten cel 600 tys. zł

Inicjatywy będą mogły zgłaszać zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje. Wpływ na ich wybór będą mieli klienci – głosując w sklepach Netto.

Celem projektu jest wsparcie lokalnych społeczności

w obszarach: ekologia, sport i rekreacja, seniorzy, dzieci i młodzież, lokalna społeczność oraz zwierzęta.

- Wierzymy w siłę sąsiedzkich relacji. Chcemy wesprzeć społeczności lokalne, zwłaszcza te, których częścią, jako Netto, jesteśmy. Dlatego właśnie uruchamiamy program Sąsiedzka Moc. Nie mamy wątpliwości, że zapał do realizacji lokalnych inicjatyw jest duży – pokazują to nasze doświadczenia, jak i bieżący kontakt z przedstawicielami różnego rodzaju organizacji, zaangażowanych w działania na rzecz swojego otoczenia – mówi Hugo Mesquita, CEO Netto Polska. – W sumie sfinansujemy realizację 50 projektów, z czego 45 otrzyma granty wynoszące 10 tys., a 5 – w wysokości 30 tys. zł każdy. Mamy nadzieję, że niejeden zgłoszony projekt pozytywnie nas zaskoczy, a te które uzyskają wsparcie, realnie przysłużą się lokalnym społecznościom.

Sąsiedzka Moc - nowy program Netto

Program składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na zgłaszaniu projektów poprzez specjalny formularz dostępny na stronie www.sasiedzkamoc.netto.pl. Od 26 września

do 31 października br. może go wypełnić każda pełnoletnia osoba, przedstawicieli instytucji, fundacji, stowarzyszenia, rady osiedla, szkoły, przedszkola czy spółdzielni mieszkaniowej. Zgłaszając inicjatywę, należy wskazać obszar, którego ona dotyczy: ekologia, sport

i rekreacja, seniorzy, dzieci i młodzież, lokalna społeczność lub zwierzęta, krótko opisać projekt oraz określić koszt jego realizacji. Im rzetelniej wypełniony formularz i uzasadniony projekt – tym większa szansa na przejście do drugiego etapu programu, czyli głosowania

w sklepach. O tym, które inicjatywy wezmą w nim udział, zdecyduje komisja programu.



Głosowanie potrwa od 28 listopada do 31 grudnia br. Na wybrane w pierwszym etapie inicjatywy głos oddadzą klienci w wybranych sklepach Netto. Kartę do głosowania otrzyma każdy, kto zrobi zakupy na kwotę min. 50 zł. Znajdzie się na niej od 2 do 5 projektów z danego rejonu. Kartę z zaznaczonym wyborem będzie trzeba wrzucić do urny umieszczonej w sklepie.

Każdy zgłaszany projekt walczy o wsparcie finansowe w wysokości 10 000 zł. Jest też możliwość uzyskania grantu w wysokości 30 000 zł. Tę wyższą kwotę należy dobrze umotywować już na etapie formularza zgłoszeniowego, ponieważ w jej przypadku konkurencja będzie większa – taką pulę otrzyma maksymalnie 5 projektów. Te wybierze komisja po wyłonieniu zwycięzców głosowania w sklepach, oceniając ich potencjał oraz biorąc pod uwagę w jaki sposób je umotywowano.

Ostateczne wyniki programu ogłoszone zostaną pod koniec stycznia 2023. Zaraz potem zostanie uruchomiona wypłata środków finansowych, a inicjatorzy działań będą mogli wdrożyć swoje pomysły w życie.