Netto szuka lokalizacji w pobliżu osiedli mieszkaniowych

Pandemia spowodowała duże zmiany w zachowaniach konsumentów, co stanowi wyzwanie dla wszystkich sieci handlowych i właścicieli sklepów. Klienci nie oczekują już jakości za najniższą cenę, ale najwyższej jakości za najniższą cenę – z Januszem Stroką, prezesem Netto Polska rozmawia Olimpia Wolf.

Rozumiejąc rolę placówki handlowej w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych naszych klientów, nie zamknęliśmy żadnego z naszych sklepów nawet na jeden dzień. W przypadku konieczności wysłania pracowników na kwarantannę, korzystaliśmy z możliwości zatrudnienia pracowników tymczasowych. Dzięki szybkiej reakcji i elastyczności, nie mieliśmy żadnego ogniska COVID-9 w naszych placówkach. Od początku pandemii prowadziliśmy i nadal prowadzimy aktywną kampanię informacyjną – zarówno w sklepach, jak i online, tak by zapewnić kupującym stały dostęp do informacji.

Spadła średnia liczba wizyt w sklepie, co jest naturalnym skutkiem pandemii i unikania przez klientów dużych skupisk ludzi. Jednocześnie wzrosła wartość przeciętnych zakupów, dzięki czemu udało nam się utrzymać sprzedaż na wcześniejszym poziomie. Kupujący zaczęli zdecydowanie bardziej doceniać pracowników sklepów, ich pracę w trudnych warunkach.

Klienci nie oczekują już jakości za najniższą cenę, ale najwyższej jakości za najniższą cenę. Jako sieć dyskontów jesteśmy w stanie im to zaoferować. Wciąż dopasowujemy naszą ofertę, rozbudowujemy ją i udoskonalamy, wprowadzając m.in. produkty nowych marek własnych, by zapewnić kupującym dokładnie to, czego oczekują. Stale poszukujemy też atrakcyjnych nieruchomości w pobliżu osiedli mieszkaniowych, ponieważ obserwujemy, że klienci w coraz większym stopniu chcą mieć możliwość zrobienia szybkich zakupów blisko domu.

