Netto: W przyszłym roku chcemy otworzyć 5-10 sklepów nie licząc placówek po Tesco

- Przez ostatnie 6-7 miesięcy po uzyskaniu zgody regulatora otworzyliśmy pod szyldem Netto ponad 140 sklepów co daje średnio 5-8 sklepów w tygodniu. Przed nami rebranding dalszych 50 w tym roku i kolejnych 50 w 2022 roku. Do tego dochodzi rozwój organiczny – w tym roku myślę, że to będzie 10-12 sklepów, w przyszłym roku 5-10 – mówił Witold Baran podczas sesji Nowa przyszłość handlu, która odbyła się w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

- W sumie da nam to 660 sklepów w marcu-czerwcu 2022. Dodatkowo w przyszłym roku chcielibyśmy przebudować 150 sklepów Netto w formacie 3.0. Będą to te placówki, które do tej pory funkcjonowały w starszym modelu - dodał.

Witold Baran podkreślił, że z Netto z sieci o zasięgu regionalnym staje się graczem ogólnopolskim. - To rodzi możliwości i wyzwania. Dzięki temu, że jesteśmy ogólnopolskim operatorem, możemy inaczej komunikować się z klientem, wykorzystując inne kanały. Mamy inne lokalizacje, gdzie nie byliśmy do tej pory, co oznacza wyzwania jeśli chodzi o logistykę i dostawy towarów – tłumaczył.