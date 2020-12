Netto wydało świąteczny katolog

Netto wydaje świąteczny katalog, fot. mat. pras.

Sieć handlowa Netto, poza standardową ofertą, przygotowała specjalny katalog „Zasmakuj w świętach” z asortymentem świątecznych produktów.

Przed świętami Netto oferuje także garnki oraz patelnie MasterChef z rabatem do 67 proc.Wystarczy zrobić zakupy do 20 grudnia br., a za każde wydane 25 zł odebrać promocyjną naklejkę. Zniżkę na wybrany produkt można uzyskać za okazaniem 10 naklejek do 2 stycznia 2021 roku.