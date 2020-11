Netto wydłuża promocje dla pracowników ochrony zdrowia

Netto wydłużyło czas obowiązywania rabatu dla pracowników medycznych. Będą mogli skorzystać z 10-procentowej zniżki na zakupy do 31 grudnia.

Przedstawiciele tej grupy zawodów mogą skorzystać ze zniżki, robiąc zakupy we wszystkich placówkach Netto w godzinach 20-23 (a w sklepach zlokalizowanych w galeriach handlowych do ostatniej godziny otwarcia). Zniżka dotyczy wszystkich produktów, oprócz alkoholu i papierosów, a regulamin akcji dostępny jest w każdym sklepie Netto. Rabat obowiązuje do 31 grudnia 2020.