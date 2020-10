Netto z kampanią przeciwko marnowaniu żywności

„Stać cię na wyrzucanie? Można rozsądniej!” – to hasło rozpoczynające kampanię społeczną, realizowaną przez sieć handlową Netto we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności. Celem akcji jest budowanie świadomości na temat konsekwencji wyrzucania jedzenia.

Statystycznie każda osoba w naszym kraju wyrzuca rocznie 247 kg żywności, wartej 3 000 zł. Tym samym, w ubiegłym roku w Polsce do kosza trafiło aż 9 mln ton jedzenia.

Chcąc ograniczyć to niekorzystne zjawisko, sieć handlowa Netto we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności zorganizowała ogólnopolską kampanię społeczną, której głównym celem jest kształtowanie właściwych nawyków u konsumentów poprzez zwrócenie ich uwagi na problem między innymi niewłaściwego przechowywania żywności, które w konsekwencji prowadzi do jej wyrzucania.

W pierwszej odsłonie kampanii skupiono się na edukacji dotyczącej warzyw i owoców. Akcja ma także na celu zwrócenie uwagi na wartość produktów, które na pierwszy rzut oka nie sprawiają wrażenia idealnych.