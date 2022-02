Netto zmienia harmogram promocji - dwie oferty w tygodniu

– Zdecydowaliśmy się wprowadzić dwie nowe oferty w miejsce jednej, startujące w każdym tygodniu, żeby klienci Netto mogli czerpać jeszcze więcej korzyści z zakupów w naszych sklepach – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska. – Takie podejście pozwala nam w bardziej elastyczny sposób podchodzić do kształtowania naszych cen, działać szybko, w reakcji na to, co dzieje się na rynku.

Netto zmienia harmonogram promocji

Informacje o najciekawszych ofertach będą tak jak dotąd pojawiać się w radio, outdoorze, digitalu i w komunikacji instore. Źródłem wiedzy na temat ofert będą również gazetki reklamowe Netto, jedna będzie obowiązywała od poniedziałku do soboty, druga – od czwartku do środy. W obu znajdą się artykuły z oferty spożywczej i non-foodowej. Gazetki dostępne będą zarówno w formie fizycznej w sklepach, jak i online – na stronie www.netto.pl/gazetka-netto, w aplikacji Netto+, jak i w serwisach gazetkowych, np. Blix.

Zmiana harmonogramu wprowadzania ofert promocyjnych nie wpływa na dotąd oferowane rodzaje promocji.

– W Netto wciąż dostępne będą promocje jednodniowe, tygodniowe, weekendowe, będą oferowane rabaty na zakup więcej niż jednej sztuki danego produktu. Nasi klienci lubią te formy akcji promocyjnych, nie zamierzamy z nich rezygnować – dodaje Kamińska.