Netto zwiększa ofertę piw

Najnowsza oferta Netto to między innymi piwa niemieckie, m.in. Radeberger Pilsner (4,99 PLN za butelkę 500 ml), jasny, pasteryzowany DAB (3,99 PLN za puszkę 500 ml), Paulaner (4,99 PLN za butelkę 500 ml), czeskie: Krušovice Imperial (2,62 PLN za butelkę 500 ml przy zakupie czterech sztuk), Pilsner Urquell (5,65 PLN za butelkę 500 ml), Staropramen (2,99 PLN za butelkę 500 ml przy zakupie czterech sztuk) czy Kozel (3,39 PLN za puszkę 500 ml przy zakupie czteropaku) – Ležák lub Černý.

Klienci Netto mogą wybierać również wśród piw austriackich takich jak marcowy Zipfer Märzen (4,99 PLN za butelkę 330 ml) lub piwa Kaiser (4,99 PLN za puszkę 500 ml) a także duński Carlsberg (2,99 PLN za puszkę 500 ml przy zakupie sześciu sztuk – produkt dostępny w wybranych sklepach). W ofercie znalazły się piwa z Polski m.in. piwo rzemieślnicze Inne Beczki Miami lub Pilzner (4,99 PLN za butelkę 500 ml), a także piwo Łomża Jasne Pełne (1,73 PLN za butelkę 330 ml przy zakupie czterech sztuk), piwo klasztorne Grimbergen (4,99 PLN za butelkę 330 ml). Piwo to dostępne jest w Netto w wersji Blonde.

W Netto nie zabraknie także oferty piw bezalkoholowych, która obejmuje m.in. piwo Heineken 0,0% (2,69 PLN za butelkę 500 ml), piwo Žatecký 0,0% (3,39 PLN za puszkę 500 ml) i Okocim Radler 0,0% – 2,99 PLN za butelkę 330 ml przy zakupie sześciu sztuk).

Oferta obowiązuje od 16 do 21 sierpnia. Część asortymentu dostępna będzie w wybranych sklepach.