NewConnect przeżywa boom. Liczba debiutów wzrosła o ponad 160 proc.

W ciągu 11 miesięcy br. na rynku NewConnect zadebiutowało 29 spółek. 6 z nich w kwietniu, po 5 – we wrześniu i w listopadzie, a 3 – w lutym.

Patrząc na historyczne dane, widzimy, że od początku 2019 do końca 2020 roku tzw. mały parkiet był świadkiem również 29 debiutów. 14 z nich odnotowano od stycznia do listopada 2019 roku, a 11 – w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– Ostatnie 2 lata są bardzo dobre dla rynku kapitałowego w Polsce i dla GPW, czego rezultatem jest rosnące zainteresowanie spółek pozyskiwaniem kapitału na tym rynku i duża liczba debiutów na giełdzie. W drugiej połowie grudnia spodziewamy się jeszcze kilku tego typu sytuacji na naszych rynkach – komentuje Piotr Borowski, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

NewConnect na fali

Zdaniem Andrzeja Głowackiego, prezesa Grupy Kapitałowej DGA, duże zainteresowanie wejściem na tzw. mały parkiet wynika z dwóch powodów. Pierwszy obejmuje inflację i ucieczkę z oszczędnościami, które do tej pory były na kontach bankowych. Niskie oprocentowanie lokat, właściwie zbliżone do zera, zachęca do podejmowania ryzyka i inwestowania części oszczędności właśnie w debiuty giełdowe. Druga kwestia to moda na spółki producentów gier i biotechnologiczne, czyli sektory rynku, które w czasie pandemii mocno urosły.

– Liczbę debiutów należy oceniać w kontekście innych wydarzeń. Należy do nich m.in. utrzymująca się dobra koniunktura na rynku głównym GPW, a w szczególności popularność branż gamingowej czy biotechnologicznej wśród spółek wchodzących na NewConnect. Od marcowego dołka w 2020 roku niektóre indeksy sektorowe WIG prawie się podwoiły. Inny powód to szybki rozwój rynku crowdfundingowego po 2018 roku – mówi Jarosław Dudko, makler i doradca w Akceleratorze Innowacji Przemysłowych Industrylab.

Jak podkreśla Konrad Ryczko, analityk z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, NewConnect ustanowiony został jako rynek dla spółek na wczesnym etapie rozwoju, np. technologicznych lub o bardziej ryzykownym modelu biznesowym. W ostatnich latach stał się jednak przede wszystkim bazą dla firm gamedevowych. Z kolei Piotr Borowski zaznacza, że ponad połowa tegorocznych debiutantów rynku NewConnect to producenci gier wideo. Natomiast pozostali działają w sektorze biotechnologii, medycyny, energii odnawialnej, motoryzacji, a także w szeroko pojętej branży technologicznej.

Aktywni inwestorzy