NFT w marketingu - trend sezonu czy coś więcej?

Rynek NFT (non-fungible token) urósł o ponad 21 000 proc. w 2021 roku. Choć obecnie dla wielu jest to tylko sposób na szybkie wzbogacenie się, to ta technologia ma o wiele szersze zastosowanie.

Przykłady działań marketingowych z wykorzystaniem NFT opisane są w „Raporcie Grupy K2: NFT w marketingu”.

Potencjał technologii NFT

NFT, jako unikalny element kodu blockchain, stanowi zapis własności dowolnego dobra/prawa cyfrowego. Obecnie utożsamiany jest z cyfrową sztuką i kolekcjami, ale trwają intensywne prace nad użyciem NFT w innych obszarach, takich jak zawieranie umów, zakup nieruchomości czy sprzedaż biletów wstępu, których nie można przekazać innej osobie.

– Szybkiemu wzrostowi rynku NFT towarzyszy chór prześmiewców, sceptyków i niedowiarków. Z drugiej strony mamy nie tylko entuzjazm konsumentów, ale i coraz śmielsze eksperymenty wielkich światowych marek, które zaczynają tworzyć strategie związane z NFT i metawersum – mówi Paweł Wujec, prezes Grupy K2 i współautor raportu.

Działania marek z wykorzystaniem NFT

Działania związane z wykorzystaniem w komunikacji NFT są świadectwem, że marka zna nowe technologie, komunikuje się w oparciu o najnowsze trendy, a nawet je wyznacza.

Można było oczekiwać, że pierwsze w trend włączą się marki technologiczne, ale zrobiły to lovebrands – marki uwielbiane przez klientów, które wyprzedzają swoje czasy bez względu na to, w jakim segmencie działają.

Obszary o największym potencjale dla NFT to w tej chwili szeroko pojęta sztuka, przedmioty kolekcjonerskie i fanowskie, muzyka i gaming, w którym niezwykle silnie zaznaczona jest moda. Jednak NFT jest wykorzystywane także przez wiele innych branż, m.in. Beauty, FMCG (w tym alkoholową), Handel, Social Media, Motoryzacja, Elektronika, TV, Sport, Finanse, Technologie.

NFT nie jest sezonowym trendem

– NFT nie jest trendem jednego sezonu, kupowaniem śmiesznych obrazków kotów ani sposobem na to, żeby nastolatek w ciągu kilku godzin stał się milionerem. To technologia, która zrewolucjonizuje rynek twórców i szeroko pojętej sztuki, da nową formę wyrazu kulturze fanowskiej i kolekcjonerskiej oraz na stałe wejdzie do świata marketingu, stając się sposobem angażowania i nagradzania konsumentów i konsumentek – mówi Katarzyna Zemlik, Senior Strategic Planner w K2 Create (Grupa K2) i współautorka raportu.