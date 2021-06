fot. Rafał Bartoszewicz, dyrektor sprzedaży i marketingu Nice To Fit You

- Wiedziemy prym w kwestiach technologicznych. Rozwiązania jakie proponujemy znacząco ułatwiają konfigurację diety, dobieranie posiłków, czy oferują wiele benefitów, w postaci np. zniżek na zamówienia. Oddaliśmy w ręce naszych klientów aplikację mobilną, w której mogą układać dietę na podstawie realnych zdjęć i ocen innych użytkowników czy skonfigurować termin dostawy dzięki zaledwie kilku kliknięciom - mówi Rafał Bartoszewicz, dyrektor sprzedaży i marketingu Nice To Fit You.

Jesteście jedną z największych firm w branży cateringów. Co Was wyróżnia na tle konkurencji?

Wyróżnia nas przede wszystkim elastyczne podejście. Zawsze podkreślamy, że to my się dopasowujemy do klienta, nigdy na odwrót. Dla przykładu, nie narzucamy z góry liczby posiłków w zestawach. Chcemy być dla ludzi wsparciem w codziennych wyzwaniach, wspomagać realizację ich celów, a także odpowiadać na faktyczne potrzeby. Równie chętnie przygotowujemy śniadanie i obiad, które ktoś codziennie zabiera ze sobą do pracy, co zbilansowany zestaw posiłków na cały dzień.

Jako pierwszy catering na rynku wprowadziliśmy możliwość wybierania dań. Mamy też przy tym największą gamę potraw do zaoferowania – obecnie możemy się pochwalić liczbą 35 propozycji w menu – codziennie w ramach 7 zróżnicowanych diet, podzielonych na 3 pakiety do wyboru. Nasi klienci nie otrzymują więc diet samych w sobie, a pakiety, w ramach których mogą, choć nie muszą, tworzyć własne kompozycje.

Wiedziemy też prym w kwestiach technologicznych. Rozwiązania jakie proponujemy znacząco ułatwiają konfigurację diety, dobieranie posiłków, czy oferują wiele benefitów, w postaci np. zniżek na zamówienia. Oddaliśmy w ręce naszych klientów aplikację mobilną, w której mogą układać dietę na podstawie realnych zdjęć i ocen innych użytkowników czy skonfigurować termin dostawy dzięki zaledwie kilku kliknięciom.'

Jak poradziliście sobie z przystosowaniem do pandemicznych warunków? Czy obecna sytuacja wpłynęła na Nice To Fit You?

Od początku pandemii szczególną uwagę ukierunkowaliśmy na najwyższy reżim sanitarny całej produkcji. Dopilnowaliśmy, żeby zarówno dostawcy, jak i kierowcy nie mieli bezpośredniego kontaktu z jedzeniem oraz jego odbiorcami. Wzięliśmy sobie do serca wszelkie kwestie bezpieczeństwa, dlatego zespół z biura Nice To Fit You widywał się wyłącznie online. Istotę unikania kontaktów społecznych, wspierania odporności i holistycznego podejścia do zdrowia wzięliśmy także na tapet w naszej komunikacji. Instruowaliśmy i wspieraliśmy.

Nie można ukryć, że pandemiczne warunki pozytywnie wpłynęły na branżę diet pudełkowych. Hasło “zostań w domu” idealnie wpisało się w ideę jedzenia dostarczanego prosto pod drzwi konsumenta. Choć wszyscy wolelibyśmy, żeby pandemia nigdy się nie wydarzyła, wielu klientów odkryło nasze rozwiązanie w tym trudnym czasie, a to dla nas olbrzymia wartość.