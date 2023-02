Nice To Lidl You. Lidl będzie masowo rekrutować w kinie

W poznańskim kinie Muza sieć Lidl odkryje swoje tajemnice. Firma zaprasza do spotkania z ekspertami. Będzie można porozmawiać z rekruterami czy zapisać się na rozmowę 1 na 1 online. Firma zapowiada również transmisję na żywo z wydarzenia. Agenda wydarzenia pojawi się już wkrótce.

Nice to Lild You - nowe hasło rekrutacyjne Lidla

Na uczestników czekają m.in. rozmowy z rekruterami, rozmowy online, spotkanie ze specjalistami HR, voucher na film w kinie Muza.

Nice to Lidl You.jpg

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 31 krajach funkcjonuje około 12 000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 800.

Ile zarabia się w Lidlu?

Przypomnijmy, pod koniec 2022 r. sieć prowadziła kampanię rekrutacyjną pod hasłem: „Jesteś LIDLealny? Dla nas tak!”. Sieć, świętująca w Polsce swoje 20-lecie, podała, że poszukuje aż 1000 osób do pracy w sklepach i magazynach.

Firma oferuje m.in.: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, możliwość nauki języków obcych, prywatną opiekę medyczną, a także wysokie zarobki: wyższe niż średnie płace w sektorze handlowym.

W tej chwili w ponad 800 sklepach Lidl Polska pracuje około 25 000 osób.

Tylko w 2022 roku sieć zatrudniła ponad 3000 pracowników.

Pracownicy sklepów zarabiają od 3 750 zł brutto do 4 600 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pensja wynosi od 3 850 zł brutto do 4 800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy: od 4100 zł brutto do 5 050 zł brutto. Z kolei rozpoczynający pracę magazynier otrzymuje pensję w wysokości od 4 350 zł brutto do 4 750 zł brutto. Po pierwszym roku pracy płaca wzrasta do poziomu od 4 550 zł brutto do 5 000 zł brutto, a po upływie dwóch lat zarobki wynoszą od 4 800 zł brutto do 5 250 zł brutto.

Wynagrodzenia w sklepie Lidl