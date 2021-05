Nie ma chętnych na łódzką Sukcesję

Sukcesja wciąż nie ma nowego właściciela. Choć z każdym przetargiem cena spada, brakuje inwestorów zainteresowanych zakupem łódzkiego centrum handlowego.

22 lutego 2019 roku, na wniosek Fabryki Biznesu, zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, które miało na celu zawarcie porozumienia z instytucjami finansującymi w sprawie warunków spłaty długoterminowych zobowiązań. W kwietniu br. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia ogłosił upadłość właściciela centrum handlowego Sukcesja. Pod koniec czerwca obiekt zamknął podwoje.

W listopadzie 2020 roku syndyk ogłosił pierwszy przetarg na sprzedaż Fabryki Biznesu w upadłości likwidacyjnej - właściciela łódzkiego centrum handlowego Sukcesja. Cena wywoławcza, jaką wówczas ustalono wynosiła 126 mln zł.

Od tego czasu ogłoszono już dwa kolejne postępowania - w drugim cena spadła do 120 mln zł, a w trzecim - do 99 mln zł. Chętnych nadal brak – informuje łódzka Gazeta Wyborcza. Rada wierzycieli podejmie decyzję, co dalej - poinformowała "Wyborczą" Ewa Frontczak, syndyk spółki Fabryka Biznesu, która była właścicielem centrum handlowego Sukcesja.

Czwarty przetarg oznacza kolejną obniżkę ceny zakupu. Pojawiają się też inne pomysły na ponowne zagospodarowanie nieruchomości, w tym przebudowa centrum handlowego na cele biurowe.