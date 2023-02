"Nie odkładaj uczuć na później". PayPo z kampanią na Walentynki

Kampania PayPo “Nie odkładaj uczuć na później” ma na celu zwiększenie świadomości o usługach marki i wiedzy na temat tego, jak działają płatności odroczone. To kreatywne nawiązanie do głównej funkcji usługi oferowanej przez markę, czyli możliwości zapłaty za zrobione zakupy po 30 dniach, bez dodatkowych opłat. Pozwala to zaopatrzyć się w prezent dla kogoś bliskiego, odkładając na później płatność, ale nie uczucia. Kampania ma ponadto wzmocnić sprzedaż artykułów “pierwszej, walentynkowej potrzeby”, w naszych sklepach partnerskich, m.in. z bielizną, czy upominkami. Z badania przeprowadzonego przez PayPo wynika, że tylko 14 proc. Polaków nie kupuje ukochanej osobie prezentu z okazji Walentynek.

Kampania realizowana jest w internecie, głównie na portalach kierujących swoje treści do mężczyzn i kobiet oraz w social mediach. Dodatkowo wsparta jest działaniami outdoorowymi. Kreacje dostępne są na warszawskich nośnikach typu city-digital w popularnych miejscach stolicy.

Jednym z naszych głównych celów marketingowych jest zwiększenie świadomości marki PayPo, a także samych usług BNPL. W naszych działaniach stawiamy nie tylko na kreatywne podejście do tematu płatności odroczonych, ale również zależy nam na wykorzystaniu wielu kanałów dystrybucji, by dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów. Walentynki to popularne święto, które w sposób naturalny łączy się z zakupami i jest dobrą okazją do skorzystania z naszych usług. Jak wynika bowiem z naszych badań, aż 66 proc. Polaków świętuje ten dzień z ukochaną osobą, między innymi kupując prezenty, a 75 proc. uważa się za romantyka – mówi Edyta Szymanowska, Head of Content Marketing w PayPo.