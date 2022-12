Nie tylko hot-dog, Orlen stawia na ulubione danie Polaków

W listopadzie platforma zakupowa Orlen Connect ogłosiła, że chce przeanalizować rynek dostawców mrożonej pizzy dla gastronomii.

Orlen pyta o dostawy pizzy

- W imieniu PKN ORLEN S.A. uprzejmie zapraszamy do złożenia wstępnej propozycji w ramach Zapytania o Informację (RFI) w zakresie produkcji i dostaw pizzy mrożonej do odpieku i odsprzedaży w Punktach Detalicznych ORLEN. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest analiza rynku, rozpoznanie potencjalnych dostawców oraz aktualnych cen w przedmiotowym zakresie. PKN ORLEN na podstawie otrzymanych odpowiedzi zweryfikuje aktualnie posiadany i oferowany asortyment oraz określi potencjał do wdrożenia zmian w kategorii - czytamy w ogłoszeniu.

Orlen i flagowa przekąska czyli hot-dogi

Na początku czerwca pisaliśmy, że koncern usprawnia system przygotowywania hot-dogów sprzedawanych na stacjach paliw. Pomaga mu w tym specjalna aplikacja.

- W ramach tworzymy aplikację, która tworzy automatyzację nadzoru grilla rolkowego. Jest to kamera a także mały komputer, który pozwala na to, aby obraz z kamery został przeanalizowany. Na tym obrazie wykrywamy wszystkie produkty, które w danej chwili znajdują się na grillu. Pracownik stacji nie będzie musiał non-stop monitorować grilla, te informacje będą automatycznie pojawiały się w systemie na wyświetlaczu. Jest to dla nas niesamowite, że takie połączenie dwóch światów - z jednej strony informatycznego i firmy paliwowej - pozwala na digitalizację nawet takich procesów jak monitoring parówek - opowiadał Konrad Słoniewski, Veturai Automotive sp. z o.o

PKN Orlen niedawno poinformował , że na początku 2023 r. przedstawi nową strategię grupy.