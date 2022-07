Nie tylko klapki. Ubrania Kubota w sklepach sieci Biedronka

Biedronka od lat współpracuje ze znanymi, polskimi markami, rozszerzając swoją ofertę o odpowiadające trendom produkty. Po raz kolejny sieć Biedronka nawiązała współpracę z marką Kubota, tym razem stawiając na nową, letnią ofertę.

Najnowsza kolekcja Kubota dla Biedronki zawiera nie tylko klapki, ale także ubrania i akcesoria z logo Kubota. W kolekcji dominują wakacyjne kolory, m.in. lawendowy, pomarańczowy czy beżowy. Na półkach sklepów Biedronka klienci znajdą bluzy unisex ze ściąganym kapturem (99 zł za sztukę), T-shirty unisex (49,99 zł za sztukę) oraz shorty damskie lub męskie (49,99 zł za sztukę). Looku dopełnią kapelusze typu bucket w cenie 39,99 zł za sztukę oraz saszetka w cenie 39,99 zł za sztukę, dostępne tylko w wybranych sklepach sieci Biedronka. Oferta Kuboty nie byłaby pełna bez kultowych, ponadczasowych klapków, które klienci będą mogli kupić już za 34,99 zł za parę.

- Ta promocja jest absolutnie wyjątkowa z dwóch powodów. Jest to pierwsza akcja z siecią Biedronka dotycząca odzieży, a ponadto jest to kolekcja unisexowa. Bardzo się cieszymy, że Biedronka tak entuzjastycznie podeszła do tematu unisexu, najbardziej demokratycznego, nowoczesnego i inkluzywnego trendu w modzie. Biorąc pod uwagę skalę promocji, mam nadzieję, że ta akcja jeszcze bardziej rozpropaguje ideę unisexu w naszym kraju, a Kubocie pozwoli na ugruntowanie pozycji jako brandu nie tylko obuwniczego, ale także odzieżowego - mówi Alina Sztoch, prezeska i wspólniczka Kuboty.

Produkty kultowej, polskiej marki będą dostępne we wszystkich sklepach sieci Biedronka (z wyłączeniem saszetek oraz kapeluszy, dostępnych tylko w wybranych sklepach) już od poniedziałku, 18 lipca aż do 30 lipca lub do wyczerpania zapasów.



Dla wszystkich tych, którzy chcieliby uzupełnić swoją garderobę w ubrania dla prawdziwych fanów Biedronki, sieć przygotowała promocję 2+1 gratis. Oferta jest skierowana do posiadaczy karty Moja Biedronka – wystarczy zakupić min. 2 produkty z kolekcji Fan Collection, a trzeci najtańszy będzie gratis. Rabat zostaje naliczony przy kasie, a promocja trwa od poniedziałku 18 lipca do środy 20 lipca.