Nie tylko moda. Klienci centrów handlowych chcą apteki i paczkomatu

Rozrywka, handel, a może usługi? Co przyciąga klientów

Liczy się przede wszystkim szeroka oferta. Z badania Manufaktury wynika, że w idealnym kompleksie handlowym nie może zabraknąć apteki. To właśnie ten punkt wskazało najwięcej, bo aż 65 proc. badanych. Niezwykle istotny okazał się również paczkomat (56 proc.), a blisko co druga osoba wskazała jako must have salon fryzjerski oraz punkt drukarski/ksero. Co trzeci badany wskazywał szewca, pracownie z przeróbkami krawieckimi, a także pakowanie prezentów. Natomiast w swojej hierarchii oczekiwań respondenci najrzadziej wybierali serwis rowerowy oraz myjnię samochodową (odpowiednio 22 i 23 proc.)

– Wnioski z badania pokazują, że centrum handlowe powinno dążyć do jak najbardziej zróżnicowanej oferty. Klienci z jednej strony oczekują miejsc dosyć oczywistych, takich jak apteka, ale z drugiej rośnie również potrzeba np. miejsc parkingowych dla rowerów i motocykli. Warto zwrócić jednak uwagę na kolejne miejsca w zestawieniu, bo dostępność usług krawieckich czy szewskich od lat systematycznie spada w naszym najbliższym otoczeniu blisko domu, a jednak potrzeby klientów ciągle są i te oczekiwania przenoszone są na centra handlowe – komentuje Anna Łajszczak-Kucharska, Tenants Relationship Manager Manufaktury.

Klienci centrów handlowych chcą udogodnień

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Manufaktury większość respondentów wskazała znacznie więcej udogodnień, jako elementów, które powinny bezsprzecznie znaleźć się w centrum niż konkretnych usług, są to np. ładowarki do urządzeń mobilnych (48 proc.), pokoje rodzinne z miejscem do karmienia (38 proc.) czy szafki depozytowe (38 proc.), by móc zostawić zbędny bagaż. Aż dla 49 proc. niezwykle istotne są rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów małych dzieci jeżdżących w wózkach, najczęściej wymieniane są windy czy podjazdy.

Lokalność i ekologia w centrum zainteresowania

Niezwykle istotna okazała się obecność oferty lokalnych producentów (dla 80 proc.), a także ekologiczne rozwiązania (dla 73 proc.). Nie jest to w tym momencie jeszcze silna motywacja do wyboru konkretnego centrum handlowego, ale ważny trend, zyskujący na popularności, skoro nawet ¾ badanych deklaruje, że czułaby się zachęcona do skorzystania z oferty centrum, które takie rozwiązania posiada. Jak wynika z raportu „Centra handlowe ponownie w centrum uwagi klienta?” na te kwestie zdecydowanie baczniejszą uwagę zwracają kobiety oraz rodzice małych dzieci. Na dostępie do kultury zależy 64 proc. ankietowanych, a na ofercie z zakresu sztuki i designu 56 proc.