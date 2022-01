Nie tylko na koronawirusa. Lidl wprowadza 12 testów do samokontroli

Lidl Polska jako pierwsza sieć handlowa wprowadza do sprzedaży szeroką gamę testów do samodzielnego wykonania. Producentem testów jest szwajcarska firma, a same testy wykazują się wysoką dokładnością (na poziomie od 87% do 98,90% w zależności od rodzaju testu) oraz swoistością (na poziomie od 98% do 100% w zależności od rodzaju testu).

12 testów do samokontroli

12 rodzajów testów będzie dostępnych w wybranych sklepach od środy, 26 stycznia, oraz oferowane będą w zakresie cenowym pomiędzy 24,99 a 29,99 zł/ 1 opak. Testy będą zlokalizowane w pobliżu strefy z kasami samoobsługowymi. Seria testów przeznaczona jest do samodzielnej diagnostyki dla wszystkich osób dbających o zdrowie oraz ich bliskich.

Klienci mogą szybko, skutecznie i bezpiecznie wykonać we własnym zakresie testy pozwalające na diagnostykę: poziomu witaminy D w organizmie, stanów zapalnych na podstawie pomiaru białka C-reaktywnego, infekcji układu moczowego, badań poziomu antygenu prostaty PSA, zakażenia bakterią Helicobacter Pylori, utajonej krwi w kale, celiakii , poziomu żelaza, tarczycy (Poziom TSH), wczesnej ciąży oraz owulacji.