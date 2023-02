Nie tylko Nestlé i Coca-Cola - giganci spożywczy szykują podwyżki cen

Nestlé podniósł ceny w 2022 r. o 8,2%, ale to nie wystarczy, aby zrekompensować wzrost kosztów własnych.

Nestlé podniósł ceny w 2022 r. o 8,2%, ale – w opinii firmy - to nie wystarczy, aby zrekompensować wzrost kosztów własnych, który znacznie obniżył zyski. Zapowiada, że ceny artykułów wzrosną jeszcze w tym roku.

Nestlé: podwyżki cen mają być ukierunkowane

- Wciąż znajdujemy się w sytuacji, w której staramy się poprawić naszą marżę brutto. Podobnie jak wszyscy na całym świecie zostaliśmy dotknięci inflacją i teraz próbujemy naprawić wyrządzone przez nią szkody – wyjaśnia cytowany przez cnn.com CEO Nestlé Mark Schneider. - Podwyżki cen mają być ukierunkowane i wdrażane tylko tam, gdzie wzrost kosztów to uzasadnia - dodaje.

Producent odnotował spadek wolumenu sprzedaży w ostatnim kwartale ubiegłego roku, ponieważ największy od dziesięcioleci wzrost cen skłonił gospodarstwa domowe do ograniczenia wydatków na wyroby producenta: kapsułki Nespresso, batony czekoladowe KitKat czy makaron Maggi.

Zysk netto szwajcarskiej firmy spożywczej spadł do 9,3 mld franków szwajcarskich (ok. 10 mld dol.), czyli był poniżej oczekiwań, które określono na 11,6 mld franków (ok. 12,5 mld dol.). Nestlé zapowiada, że dąży do wzrostu sprzedaży w 2023 r. w przedziale 6-8%. W 2022 r. sprzedaż firmy zwiększyła się o 8,4%, do 94,4 mld franków szwajcarskich (ok. 102 mld dol.).

Unilever, Coca-Cola, Heineken planują podwyżki

Podwyżki cen swoich produktów w tym roku wprowadziły Unilever, Coca-Cola, Heineken, Colgate-Palmolive oraz Procter & Gamble, ponieważ – jak tłumaczą - borykają się z podwyższonymi kosztami surowców, energii i pracy.

Ceny energii, produktów mlecznych i zboża są nadal wysokie, mimo że spadły ze swoich najwyższych poziomów. Wzrosły również koszty pracy i logistyki. Oznacza to, że ceny towarów w sklepach raczej nie spadną w najbliższym czasie – oceniają eksperci rynkowi.

- Prawdopodobnie minęliśmy szczytową inflację, ale nie osiągnęliśmy jeszcze szczytowego poziomu cen – mówi cytowany przez cnn.com dyrektor finansowy Unilever, Graeme Pitkethly.

Jak zapowiada dyrektor generalny Unilevera, Alan Jope, znaczący wzrost cen w 2023 r. odnotują żywność, w tym lody. Brytyjski Unilever, który produkuje majonez Hellman's, kostki rosołowe Knorr i lody Ben&Jerry's, podniósł ceny o 13,3% w ostatnich trzech miesiącach 2022 r. Był to ósmy z rzędu kwartał wzrostu cen.

Na podwyżkach zyskują marki własne

Ale podwyżki wpływają na sprzedaż. Unilever poinformował, że wzrost cen spowodował spadek wolumenu sprzedaży o 2,1% w 2022 roku. Nestlé odnotował spadek wolumenu sprzedaży w drugiej połowie ubiegłego roku, co także – jak podaje firma - częściowo było spowodowane rosnącymi cenami. Heineken zapowiedział, że spodziewa się w tym roku mniejszej sprzedaży piwa w Europie z powodu „dużego wzrostu cen związanego z kosztami energii”.

Ponieważ kupujący starają się obniżyć rachunki za artykuły spożywcze, beneficjentami mogą być marki własne detalistów. Na przykład Walmart odnotował silny wzrost sprzedaży marek własnych, a trend ten rozciąga się na detalistów w Europie.

Alan Jope poinformował ostatnio, że Unilever „odnotował ostatnio wzrost udziału marek własnych w Europie w większości kategorii, ponieważ sytuacja gospodarcza obciąża portfele kupujących”.

Gwałtowne podwyżki cen nie tylko zachęcają klientów do zakupu produktów marek własnych, ale także prowadzą do napiętych relacji między producentami dóbr konsumpcyjnych a ich odbiorcami detalicznymi.

Trudne rozmowy z detalistami

Jope ujawnił, że Unilever przeprowadził trudne rozmowy ze sprzedawcami detalicznymi, którzy „żądają dowodów rosnących kosztów, zanim będą tolerować podwyżki”.

Podczas negocjacji cenowych Kraft Heinz w ubiegłym roku przestał dostarczać niektóre produkty, w tym ketchup pomidorowy i fasolkę po bretońsku, do największego brytyjskiego detalisty spożywczego Tesco, który określił podwyżki cen jako nieuzasadnione. W efekcie ceny na najpopularniejszych liniach Heinza pozostały niezmienione.

Alexandre Bompard, dyrektor generalny największego francuskiego detalisty spożywczego Carrefour, oznajmił w wypowiedzi przytaczanej przez cnn.com, że jego rolą jest negocjowanie z producentami i „ograniczanie wzrostu cen w jak największym stopniu, aby chronić siłę nabywczą klientów”.

Poinformował, że firma znacząco zwiększy podaż swoich marek własnych, aby osiągnąć 40-proc. ich udział w sprzedaży w ciągu najbliższych trzech lat. W obliczu rosnących cen klienci kupują tańsze wersje tego samego produktu na wszystkich rynkach Carrefoura, w tym w Hiszpanii, Włoszech, Brazylii, Argentynie i na Tajwanie.