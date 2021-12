Nie tylko pandemia. Zmiana pokoleniowa wymaga zmiany myślenia o galeriach

Jak Pani zdaniem dziś, niemal dwa lata od wybuchu pandemii, rysuje się sytuacja rynku centrów handlowych?



Anna Malcharek: Około 29% wartości polskiego handlu generowane jest dziś przez centra handlowe. Oznacza to, że rynek ten odgrywał i odgrywa wciąż kluczową rolę w gospodarce, czego nie zachwiała pandemia. Nie ulega jednak wątpliwości, że branża została mocno doświadczona przez dotkliwe lockdowny w 2020 i 2021 roku, które de facto sparaliżowały tradycyjny handel na wiele miesięcy. Obiekty handlowe, z różnym tempem i w zależności od formatu, odbudowują footfall, ale także obroty, co jest najlepszym symptomem zdrowienia rynku. Jest to jednak proces. Od kilku miesięcy wskaźnik footfall notowany przez PRCH dla branży centrów handlowych oscyluje na wysokim poziomie pomiędzy ok. 85% a 90%. Pozytywnym zjawiskiem jest również wysoka konwersja. Pomimo mniejszej liczby klientów, obroty wykazują stała tendencję wzrostową, nie tylko w stosunku do 2020 roku, ale także 2019 r. To dobrze rokuje na kolejne miesiące. Pokazuje bowiem, że Polacy mimo licznych zapowiedzi wieszczących śmierć tradycyjnego handlu, wracają do centrów handlowych i co jeszcze ważniejsze – po powrocie nie rezygnują z kolejnej wizyty.



Rynek jest w fazie zdrowienia, ale jednocześnie nie brakuje na nim wyzwań, nie koniecznie tych związanych z pandemią. E-commerce jest tym największym?



Raczej jednym z wielu, o których się dziś dyskutuje. Oczywiście rosnącą rolę e-commerce branża uważnie obserwuje. Pandemia z oczywistych względów przyczyniła się do wzrostu zainteresowania tym kanałem, co wiele marek wykorzystało dla swojego rozwoju lub ratowania kondycji z powodu ograniczeń w handlu tradycyjnym. Z jednej strony obserwujemy ekspansję nowych graczy, np. Amazona czy Ali Express, z drugiej strony, brandy już obecne na rynku, także w centrach handlowych, również zainwestowały w kanały online i sprzedaż wielokanałową. Profil e-shoppera w Polsce, o czym dziś wiemy na bazie badań GfK Polonia, pokrywa się z profilem klienta galerii handlowej. Oznacza to, że te dwa kanały skupiają uwagę tego samego odbiorcy. Póki co centra handlowe w tym starciu wygrywają. Zakupy tradycyjne wciąż przodują w Polsce. GfK niedawno przeanalizowało udział wybranych kategorii produktów w wydatkach Polaków, wynika z nich, że aż 43% pieniędzy na zakupy spożywcze wydajemy dziś offline, 10% tych wydatków to kosmetyki, 12% ubrania, a 14% meble. Udział online w tych kategoriach wciąż jest zdecydowanie mniejszy, raptem kilkuprocentowy. Jest to zasługą m.in. ewoluującego user exprience. Centra monitorując zmieniające się zachowania konsumenta i analizując trendy są w stanie dostosowywać się do potrzeb klienta, zwłaszcza na lokalnym rynku, a tym samym zapewnić możliwie najlepszą ofertę czy jakość obsługi, a także pozytywne doświadczenie zakupowe. To ogromna przewaga handlu tradycyjnego. Niemniej jednak, to, co długofalowo będzie dominowało na rynku to omnichannel - pozytywny efekt wpływającego na handlu offline i online oraz zadowolenie i pozytywne doświadczenie konsumenta.

E-commerce to jedno z wielu wyzwań, jakie jeszcze stoją dziś przed rynkiem?



Abstrahując całkowicie od pandemii, centra muszą mierzyć się dziś z prawdziwą rewolucją, jaką jest zmiana pokoleniowa, coraz bardziej zauważalna i coraz bardziej odczuwalna przez rynek. Już dziś blisko 40 proc. kupujących stanowią przedstawiciele pokolenia milenialsów, Z oraz najmłodszego – alfa. Taka zmiana pociąga za sobą zarówno nowe oczekiwania względem funkcji centrów handlowych, ich tenant-mixu, customer experience, sprzedaży wielokanałowej, a nawet formatów, w jakich działają sklepy. Pamiętajmy też, że wszystkie te cztery pokolenia są mocno digitalowe, obyte z nowymi technologiami, oczekują ich więc od galerii. Oczekują również wysokich standardów obsługi i natychmiastowej odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby. Pierwszym symptomem tej zmiany jest coraz wyraźnie zaznaczający się na rynku fusion shopper, a więc klient, który na równi korzysta ze wszystkich kanałów zakupowych. W zależności od potrzeb odwiedza galerię, sklep internetowy lub dokonuje zakupów click&collect, nie odrzucając żadnego kanału.



Co to oznacza w praktyce?



Przede wszystkim centra będą musiały jeszcze uważniej wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania klienta, lepiej go zrozumieć i jego ewolucję, a co najważniejsze podążać za nim. I nie chodzi w tym już tylko o działania marketingowe. Zmiana pokoleniowa wymaga zmiany myślenia o galeriach. Te, chcąc konkurować z szybko rozwijającym się e-commerce, który stale wprowadza innowacje, muszą również transformować i to w kilku wymiarach. Największym wyzwaniem na tym tle, wiążącym się z inwestycjami, będzie na pewno poszerzenie funkcji centrów, zwłaszcza o społeczne, usługowe, rozwojowe, a nawet mieszkaniowe. Nowe pokolenia klientów oczekują bowiem tego, że galerie dostarczać będą im wrażeń i przeżyć, integrować i budować społeczności, zwłaszcza lokalne. Dużym wyzwaniem na pewno jest też modyfikacja customer experience i oferty, szczególnie w obecnych czasach, kiedy marki podchodzą z ostrożnością do ekspansji i wyboru lokalizacji. Te zmiany jednak już się dzieją, co widać w wielu obiektach.