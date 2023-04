Nie tylko Żabka może obawiać się konkurencji. Dino też widzi zagrożenia

Sklepy chcą być blisko klientów. To zagrożenie dla Dino

Rynek, na którym Grupa Dino Polska prowadzi działalność, charakteryzuje się wysoką konkurencją ze względu na obecność i ciągły rozwój dużych, zorganizowanych sieci detalicznych, w tym supermarketów, sieci

dyskontowych i sklepów convenience.

- Zmieniające się preferencje konsumentów w kierunku skłonności do zakupów w sklepach położonych blisko miejsca zamieszkania oraz rosnący popyt konsumencki skłaniają wiele podmiotów do rozwijania sieci średniej wielkości sklepów spożywczych położonych niedaleko miejsc zamieszkania konsumentów, co powoduje wzrost konkurencji w segmencie rynku, w którym działa Grupa Dino - czytamy w raporcie spółki za 2022 rok.

Jak Dino walczy z konkurencją

Jak wskazuje spółka, podmioty prowadzące działalność konkurencyjną względem Grupy Dino Polska mogą mieć większą siłę nabywczą, zasoby finansowe, dystrybucyjne, techniczne, osobowe lub marketingowe, zapewniające im przewagę konkurencyjną nad Grupą Dino.

Detaliczne sieci spożywcze konkurują głównie w zakresie lokalizacji, cen i jakości produktów lub usług oraz zróżnicowania asortymentu.

- Zdolność Dino Polska do konkurowania z innymi podmiotami zależy częściowo od utrzymania atrakcyjności formatu sklepów oraz otwierania nowych sklepów w korzystnych lokalizacjach, w którym to zakresie spółka może doświadczać rosnącej konkurencji. Wymagające otoczenie konkurencyjne może doprowadzić do obniżenia dynamiki rozwoju Grupy Dino Polska i obniżenia jej rentowności, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność spółki oraz Grupy Dino Polska, jej sytuację finansową i wyniki - czytamy w rocznym sprawozdaniu.

Konsolidacja rynku nie sprzyjałaby Dino

Rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce jest rozdrobniony, a duża liczba sprzedawców detalicznych posiada względnie niewielki udział w rynku. Fuzje i przejęcia na tym rynku prowadzą do

konsolidacji sektora.

- W przypadku konsolidacji konkurentów Grupy Dino Polska, która pozwoli im wykorzystać efekt skali prowadzonej działalności, może dojść do stagnacji lub utraty udziałów Grupy Dino Polska w rynku na rzecz podmiotów uczestniczących w takiej konsolidacji. Zwiększona konkurencja ze strony większych i mających silniejszą pozycję przetargową wobec dostawców lub większe zasoby finansowe konkurentów może także doprowadzić do spadku lub stagnacji dynamiki rozwoju Grupy Dino Polska, lub spadku rentowności Grupy Dino, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność spółki i Grupy Dino, jej pozycję finansową i wynik - wskazano.