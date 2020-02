Nie "wegańskie" a "roślinne" - dobra nazwa kluczem do sprzedaży

Dobra nazwa kluczem do sukcesu sprzedażowego produktów roślinnych, fot. materiały prasowe

Aż 73 proc. Polaków jest skłonnych ograniczyć spożycie mięsa na rzecz jego roślinnych alternatyw, jeśli produkty spełniać będą ich oczekiwania. Odpowiednio 49,6 proc. i 23,4 proc. raczej i zdecydowanie deklaruje wskazane działanie. To oznacza, że 3 na 4 Polaków to osoby, które od ograniczenia spożycia mięsa dzieli niska dostępność dobrej jakości roślinnych produktów - to wnioski z badania przeprowadzonego przez Panel Ariadna na zlecenie RoślinnieJemy.

Odsetek ten jest wyższy u kobiet (75,3%) niż u mężczyzn (70,2%). Kobiety też są do tych zmian bardziej przekonane (28,4% odpowiedzi “zdecydowanie tak” wśród kobiet; 17,6% wśród mężczyzn). Tylko 2,8% Polaków jest zdecydowanie negatywnie nastawionych do ograniczania spożycia mięsa również w wypadku, gdyby jego substytuty spełniały wszelkie oczekiwania.



Zarówno w przypadku osób młodych, jak i starszych ok. 70% badanych jest raczej skłonnych do zmian w swoim jadłospisie. Najwyższy odsetek osób, które są skłonne ograniczyć spożycie mięsa na rzecz jego roślinnych alternatyw przypada na osoby w wieku 45-54. Można przypuszczać, że w tym przypadku kwestie zdrowotne mogą być głównym motywatorem do zmniejszenia ilości mięsa w codziennej diecie.

Czytaj także: Jakich produktów roślinnych oczekują Polacy?

Aby produkt zyskał przychylność konsumentów koniecznie jest nie tylko wybranie komunikatu promocyjnego, który nie wyklucza starszych grup wiekowych, ale również wybór odpowiedniej nazwy produktu. Kolejne badania produktów roślinnych na świecie udowadniają, że powszechne na rynku etykiety jednoznacznie komunikujące „wegańskość” produktów lub brak któregoś z redukowanych w diecie składników wcale nie zachęcają klientów do ich zakupu.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Panel Ariadna wskazują na większą popularność terminu “roślinne” i wartość w odchodzeniu od promocji produktów jako „wegańskich”. Z racji zaproponowanych ankietowanym aż sześciu różnych nazw produktowych, dobrym pomysłem byłoby zbadanie odbioru określeń „wegański” i „roślinny” w zestawieniu 1 do 1. Zdecydowanym faworytem badania zostały „domowe klopsy roślinne” – 36,2% respondentów uznało, że najchętniej spróbowaliby tak nazwanego produktu.