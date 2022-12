Nie Wielkanoc, a Boże Narodzenie. To wtedy najbardziej rośnie sprzedaż jaj

Wbrew pozorom to właśnie Boże Narodzenie jest momentem, w którym najmocniej celebrujemy ten wyjątkowy produkt, jakim jest jajo. Wykorzystuje się je jako faszerowaną przystawkę, ale także do panierowania ryby czy krokietów, przyrządzania ciastek, makowców, serników, czy choćby do ciasta na pierogi.

Boże Narodzenie prawdziwym świętem jaj

Statystyki sprzedaży, które prowadzimy w Grupie Woźniak jasno wskazują na to, że to właśnie podczas grudniowych świąt, jaja cieszą się największym powodzeniem – większym niż w Wielkanoc. Rokrocznie obserwujemy, jak w tym okresie zwiększa się zainteresowanie klientów naszym produktem. Jaja są niezbędne do przygotowania sałatki jarzynowej i śledziowej, są elementem świątecznego pasztetu, nie obędą się bez nich także wypieki. Nie ma zamiennika, który tak jak jajo wiązałby produkty i nie ma składnika, który zastąpiłby jego walory smakowe - mówi Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Drobiu Woźniak – właściciela marki Zdrovo, prezes firmy Ovotek.

Ile kosztują jaja w sklepach?

Z KoszykaCen dlahandlu.pl wynika, że w grudniu za opakowanie 10 jaj płaciliśmy w sklepach od 5,99 zł do 9,99 zł. Rok temu jaja kosztowały od 4,98 zł do 6,99 zł.

Dlaczego warto jeść jaja

Jaja kurze to wartościowy, łatwo dostępny i tani składnik diety. Eksperci ds. żywienia są zgodni co do dostarczanych przez jaja cennych substancji odżywczych tj.: pełnowartościowe białko, witaminy, żelazo, kwas foliowy, cholina oraz luteina. Badania dowodzą wpływu częstego spożywania jaj na niewystępowanie lub zatrzymanie rozwoju wielu cywilizacyjnych chorób m.in. cukrzycy, nadciśnienia, otyłości.

Zobacz aktualne ceny jaj

Jaja mają tę zaletę, że są dostępne całorocznie, a ich ceny, mimo wzrostów, wciąż często są niższe niż wiele innych produktów. Niewiele jest zamienników, które mogą odpowiadać mnogości niezbędnych składników odżywczych jaja.