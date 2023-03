Nie współpracują z markami i radzą, by nie kupować. Nowy trend w marketingu

Deinfluencerzy to osoby, które zdecydowanie odcinają się od influencer marketingu i działają w sposób bardziej autentyczny i transparentny.

Trend deinfluencingu wynika głównie z czynników społeczno-kulturowych, które wpłynęły na sposób postrzegania komunikacji w mediach społecznościowych.

Trend deinfluencingu można również interpretować jako reakcję na nadmierny konsumpcjonizm, który jest charakterystyczny dla krajów rozwiniętych.

Deinfluencing – początek końca influencerów?

Deinfluencing to zjawisko, o którym od kilku tygodni coraz głośniej jest w mediach społecznościowych. Na czym polega?

- Najkrócej mówiąc, jest przeciwieństwem influencer marketingu, czyli promocji produktów przez popularne osoby w mediach społecznościowych. Deinfluencerzy to osoby, które zdecydowanie odcinają się od influencer marketingu i działają w sposób bardziej autentyczny i transparentny. Osoby te, zamiast promować nowe produkty i przekonywać do ich kupowania, namawiają użytkowników, by zrezygnowali z zakupów i cieszyli się tym, co mają. Deinfluencerzy są zazwyczaj influencerami, którzy zaczęli odczuwać presję ze strony marek, które wykorzystywały ich popularność w celu promocji swoich produktów. Krytykują takie działania, gdyż uważają, że wprowadzają one sztuczność do mediów społecznościowych, a ich obserwatorzy traktowani są jedynie jako liczby w statystykach sprzedażowych. Deinfluencerzy stawiają na transparentność i uczciwość wobec swoich odbiorców. Zamiast współpracować z markami, podejmują decyzje dotyczące treści na własną rękę, koncentrując się na jakości i autentyczności swoich postów. Często poruszają również kwestie społeczne i ekologiczne, co pozwala im na nawiązanie bliskiego kontaktu z obserwatorami - tłumaczy dr Paweł de Pourbaix, ekspert w obszarze marketingu z Akademii Leona Koźmińskiego.

Deinfluencerzy - trend z TikToka

Ten nowy trend został wykreowany na TikToku i promieniuje na inne serwisy społecznościowe. Hashtag #deinfluencing na samym TikToku ma już ponad 200 milionów wyświetleń i jest popularny zwłaszcza wśród młodszej generacji, dla której coraz ważniejsza staje się na autentyczność w mediach społecznościowych.

Trend deinfluencingu ma swoje źródło głównie w procesach społeczno-kulturowych, które wpłynęły na sposób postrzegania komunikacji w mediach społecznościowych. Paweł de Pourbaix przedstawia niektóre z nich.

- Po pierwsze, mamy pogłębiające się poczucie sceptycyzmu wobec influencer marketingu - wraz ze wzrostem liczby influencerów i ich współpracy z markami, pojawiły się również liczne przypadki oszustw i fałszywych reklam. To spowodowało, że coraz więcej osób uważa, że wiele reklam i sponsorowanych postów w mediach społecznościowych to manipulacja. Po drugie, wraz ze wzrastającą ilością sztucznie kreowanych, często fałszywych treści w internecie, zwiększa się potrzeba autentyczności i szczerości. Deinfluencerzy odpowiadają na tę potrzebę, dostarczając bardziej realistycznych treści, które nie są zdominowane przez sponsorowane posty i reklamy. Po trzecie - coraz więcej konsumentów zaczyna interesować się kwestiami społecznymi, ekologicznymi i etycznymi. Deinfluencerzy poruszają te tematy w swoich postach, co przyciąga uwagę odbiorców szukających liderów opinii - tłumaczy ekspert.

Deinfluencerzy odpowiedzią na nadmierny konsumpcjonizm

Paweł de Pourbaix wskazuje, że trend deinfluencingu można również interpretować jako reakcję na nadmierny konsumpcjonizm, który jest charakterystyczny dla krajów rozwiniętych.

- To głównie influencerzy przedstawiają i promują styl życia zdominowany przez konsumpcjonizm, pokazując m. in. drogie i luksusowe produkty. Przeciwstawny trend może być zatem interpretowany jako reakcja na taki styl życia. Co więcej, followersi zaczęli się uodparniać na reklamowe treści, tracąc jednocześnie zaufanie do osób, które nie zajmują się niczym innym, jak tylko polecaniem produktów. Deinfluencerzy często promują minimalizm. W ten sposób wyrażają głos sprzeciwu wobec konsumpcjonizmu, który jest szkodliwy dla środowiska - wyjaśnia nasz rozmówca.

Młodsze pokolenia chcą żyć w sposób bardziej zrównoważony, fot. unsplash

Deinfluencing reakcją na kryzys i inflację

W deinfluencingu wielu konsumentów próbuje odnaleźć nowy sposób życia i zaspokojenia potrzeb. Nabywcy starają się kupować coraz mniej, w sposób bardziej racjonalny i przemyślany, a każdą decyzję zakupową poprzedzają refleksją nad tym, czy dana rzecz jest im potrzebna.

- Obserwatorzy zjawiska deinfluencingu są zgodni co do tego, że stanowi ono pokłosie obecnego globalnego kryzysu ekonomicznego i jest reakcją na recesję i wzrastającą inflację. Deinfluencing może być nową formą influencingu i z pewnością pomoże w sprzedaży wielu markom. Patrząc jednak szerzej, nie da się zaprzeczyć, że w pewien sposób ograniczy konsumpcję i jeszcze bardziej przyczyni się do zwiększenia świadomości kupujących. To zjawisko nakłania do krytycznego myślenia, świadomego podejmowania decyzji i odchodzenia od konsumpcjonizmu - podsumowuje Paweł de Pourbaix.