Niech się martwią franczyzobiorcy? Auchan "oddaje" supermarkety

Auchan Retail France chce "pozbyć się" siedmiu supermarketów, które „nie pasują już do projektu komercyjnego”, powiedział detalista.

Detaliści idą we franczyzę. Niższe koszty?

Sprzedaż obejmie 7 sklepów w których zatrudnionych jest 261 pracowników stałych i 15 pracowników tymczasowych, informuje LSA. Grupa poszukuje obecnie franczyzobiorców, ale podobno negocjacje z niektórymi sklepami są już mocno zaawansowane.

Auchan, Carrefour, Intermarche "oddają" sklepy franczyzobiorcom

Posunięcie to jest tym bardziej niezwykłe, że Auchan jak dotąd nie stawiał tak bardzo na franczyzę: tylko 39 z 235 sklepów we Francji działa na takiej zasadzie. Wygląda na to, że grupa z północnej Francji podąża za obecnym trendem w branży supermarketów. W Belgii Delhaize i Intermarché Mestdagh realizują kontrowersyjne plany wydzielenia sklepów, podczas gdy we Francji Carrefour chce drastycznie obniżyć koszty i rozpoczyna franczyzę hipermarketów.

Auchan sprzedaje sklepy

Dla Auchan siedem sklepów to dopiero początek. Według związków Auchan chce rozwijać franczyzę na dużą skalę i mógłby sprzedać nawet połowę swoich sklepów. Jednak grupa nie potwierdziła tych danych.

Podobny trend obserwujemy w Polsce. Przypomnijmy, że 18 maja w budynku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Praca a funkcjonowanie franczyzy w Polsce”. Wydarzenie miało na celu nagłośnienie problemu przekazywania coraz to większej liczby sklepów wielkopowierzchniowych w formę franczyzy.

Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S” podkreśla mówił, że ten zabieg prowadzi do otwierania sklepów w niedziele i zmuszania pracowników do pracy w ten dzień.

– Skutkuje to utratą członków w sklepach przekazywanych do nowego podmiotu i jest jedną z form obchodzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele – wyjaśniał Alfred Bujara.