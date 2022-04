Niedzielny handel w podkarpackim i lubelskim legalny czy nie?

Poseł Jakub Kulesza (Konfederacja) zwrócił uwagę na kwestię uregulowania niedzielnego handlu.

Jak wyjaśnia poseł: (....) 27 lutego, pani Minister Maląg poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że „ze względu na stan wyższej konieczności” apeluje o otwarcie w niedzielę sklepów w województwie podkarpackim i lubelskim”. Pani Minister ogłosiła, że wprowadzone zostaną „odpowiednie regulacje prawne", które pozwoliłyby na otwarcie sklepów w niedziele oraz zaznaczyła, że w tej sprawie jest w kontakcie z Głównym Inspektorem Pracy.

Poseł dodaje, że deklaracja w tej sprawie padła także z ust Rzecznika Rządu Piotra Müllera, który na konferencji prasowej 27 lutego zaznaczył, że „dziś nie ma nikt wątpliwości, że otwarcie sklepów jest ratowaniem większego dobra. Inspekcja pracy nie będzie realizowała działań, które narażałyby podmioty na kary”. Rzecznik rządu powoływał się tutaj na nadzwyczajną sytuację. Deklarowana zgoda na łamanie zakazu handlu w niektórych przypadkach, sprawiła że część przedsiębiorców działających we wschodnich województwach otworzyła swoje sklepy w niedziele niehandlowe.

Handel w niedziele - dwa województwa czy cały kraj?

Niedługo później grupa posłów Platformy Obywatelskiej skierowała do Prezesa Rady Ministrów interpelację dotyczącą potrzeby zniesienia zakazu handlu w niedziele z uwagi na kryzys uchodźczy. Podkreślali w niej, że „uchodźcy napływają do wszystkich części kraju, w związku z czym zasadne wydaje się tymczasowe - do chwili ustabilizowania sytuacji humanitarnej i geopolitycznej - zniesienie zakazu handlu w niedziele na terenie całego kraju, co ułatwiłoby pełen dostęp do niezbędnych produktów uchodźcom oraz wspomogło organizację zbiórek na rzecz Ukraińców i niesienie pomocy humanitarnej.” Tym razem jednak Pani Minister w odpowiedzi nie powoływała się na nadzwyczajną sytuację, ale jednoznacznie stwierdziła, że zdaniem kierowanego przez nią resortu „w chwili obecnej nie ma potrzeby podejmowania prac legislacyjnych zmierzających do czasowego wyłączenia stosowania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.”