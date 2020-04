Nielsen: E-grocery może urosnąć do 5 proc. wartości rynku FMCG

Udział e-commerce w sprzedaży FMCG może urosnąć nawet do 5% do 2022 r. wg szacunku przedstawicieli branży FMCG zapytanych przez Nielsena. Jednak Polacy, wrażliwi na ceny i nielojalni zakupowo odwiedzający wcześniej sklepy stacjonarne nawet do 40 razy miesięcznie, według dorocznego badania Nielsena Shopper Trends, mogą w nowej rzeczywistości licznie powrócić do stacjonarnych zakupów.

- Konsumenci podobnie na świecie, jak i w Polsce uważają, że ich życie stało się bardziej skomplikowane - 64%, jednak potwierdzają lepszy dostęp do nowych technologii - 73% i przyznają, że czyni ona ich życie łatwiejszym - 75%. - mówi Beata Kaczorek, dyrektor badań konsumenckich i shopperowych z Nielsen Connect w Polsce.

5 mln osób przynajmniej raz zrobiło już zakupy FMCG online. Z badania Nielsena “wE- Commerce” wynika, że na zakupy FMCG w internecie Polacy poświęcali średnio ok. 177 zł i niecałe 30 minut. Wśród produktów spożywczych wybierali przede wszystkim: kawę, żywność dla zwierząt, oraz herbatę. W kosmetykach przeważały: żele pod prysznic, perfumy i szampony, zaś w chemii domowej: produkty do prania i środki czystości.

Jak wynika z badania Nielsena “Wpływ Covid-19 na zachowania konsumentów” 31% Polaków przyznaje, że zwiększyło swoją aktywność w zakresie zakupów online dla produktów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych. Bariery wejścia w kanał online takie jak: brak możliwości osobistego sprawdzenia produktów czy koszt dostawy, dziś straciły na znaczeniu ze względu na pojawienie się zupełnie nowej wartości na rynku.

- Bezkontaktowe zakupy online dla wielu jawią się jako najbardziej bezpieczne. Obserwując, jak błyskawicznie detaliści zareagowali na nową sytuację wchodząc w e-commerce, oferując nową formę dostaw typu click and collect lub decydując się na skorzystanie z usług dostawczych firm zewnętrznych, możemy prognozować, że rozwój e-commerce zdecydowanie przyspieszy. Dla przykładu między t13. a t12. bieżącego roku wartość sprzedaży online wzrosła o 23% wobec 8% dla wartości tradycyjnego koszyka. Nielsen szacuje, że obecnie udział e-commerce w sprzedaży FMCG wynosi 1%, a uwzględniając aktualną dynamikę do 2022 roku może wzrosnąć nawet 5%. Tym samy może zbliżyć się do poziomu rynku brytyjskiego, gdzie udział tego kanału jest najwyższy w Europie i wynosi 6%” - komentuje ekspertka Nielsena.

Polacy od lat należeli do grona shopperów, którzy do sklepów chodzili najczęściej odwiedzając je ponad 40 razy miesięcznie. To najwyższym wskaźnik w Europie. Wyniki badania Shopper Trends 2019/20 plasują Polaków wśród top trzech narodów w UE, w których aż 9 na 10 shopperów odczuwa wzrosty cen. Dlatego można przewidywać że gdy tylko wróci możliwość bezpiecznego chodzenia po sklepach, konsumenci będą do nich stopniowo wracać. Niewykluczone że częściej korzystając z rozwiązań takich jak: kasy samoobsługowe czy aplikacje mobilne do używania umożliwiające m.in. szukanie i korzystanie z promocji.

Przedstawione dane pochodzą z badania Shopper Trends 2019/2020 – cyklicznego badania Nielsen.