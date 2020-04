Nielsen: Na epidemii zyskały supermarkety i dyskonty

Fot. Shutterstock

Wzrost zainteresowania produktami marek własnych oraz od lokalnych producentów, większa popularność sklepów położonych blisko miejsca zamieszkania, a także zmiana kryteriów wyboru dokonywanych zakupów to przewidywane na najbliższa przyszłość zmiany w zachowaniach konsumenckich, według firmy Nielsen. Jak pokazują badania Nielsena, najbardziej na pandemii do tej pory zyskały supermarkety i dyskonty.

Jak mówili podczas środowego webinarium Marcin Cyganiak, Comercial Director Nielsen oraz Ewa Rybołowicz Retailer Services Director, pandemia COVID-19 to wstrząs dla gospodarki nie tylko w Polsce ale i na świecie. Wpłynie także na zmianę strategii zakupowych i zachowań konsumenckich. Wiele będzie zależało od tego, jak długo potrwają restrykcje związane z zakazem przemieszczania się i ograniczeniami zakupów, ale z dużym prawdopodobieństwem można przewidywać, że na znaczeniu zyska trend lokalności oraz kanał e-commerce.

- Z drowie od lat jest dla Polaków bardzo ważne, najczęściej w naszych badaniach pojawia się na pierwszym miejscu. Teraz zdrowie będzie jeszcze ważniejsze, ale trochę inaczej rozumiane. Będzie związane z bezpieczeństwem produktu i żywności – tłumaczył Marcin Cyganiak. - Koronawirus może przenosić się na różnych powierzchniach, więc dla konsumentów zaczyna mieć znaczenie, jak jedzenie jest przygotowywane, czy dokonuje się to w bezpiecznych higienicznych warunkach, a także, czy komunikacja eksponuje to, że produkt jest bezpieczny - dodał.

Innymi słowy, dla konsumentów istotne jest to by jedzenie ma być „zdrowe” czyli związane np. z budowaniem odporności, ze wzmacnianiem organizmu. Musi też przebywać bardzo krótką ścieżkę od producenta czy magazynu do konsumenta.

- Dlatego przewidujemy bardzo mocny wzrost trendu lokalności. Produkt lokalny to taki który mamy blisko, który nie przechodzi przez wiele rąk. Konsument będzie chciał kupować to, co jest blisko albo co się komunikuje jako bliskie. Oceniamy, że ten trend pozostanie z nami na dłuższy czas – powiedział Marcin Cyganiak.

Badania Nielsena pokazały, że percepcja cen w Polsce należy do najwyższych w Europie: 90 proc. polskich konsumentów ma odczucie rosnących cen. W odpowiedzi na to 40 proc. konsumentów kupuje tańszy produkt, 53 proc. kupuje większe opakowania, by ograniczyć cenę jednostkową, a 33 proc. zmienia nawyki zakupowe (zamierza zamienić swoją ulubioną markę na tańszą).

- W Polsce jako jedynym kraju spośród tych które zostały przebadane, widoczne są spadki sprzedaży po 15 marca. W ostatnim tygodniu marca wartość FMCG skurczyła się o 8 proc. – mówił Marcin Cyganiak.

Nielsen przebadał także poszczególne tygodnie w marcu. - Okazało się, że efekt COVID nie został zatrzymany nawet przez Święta Wielkanocne – spędziliśmy te święta skromniej - dodał.