Nielsen podsumowuje sprzedaż w sieciach handlowych: Efekt szminki i wyjątkowo zimny maj

fot. shutterstock

Wartość sprzedaży koszyka rok do roku oraz w zestawieniu 21 tydzień do 20 tygodnia 2020 nieznacznie spadła -0,3%. Wartość sprzedaży online również odnotowała spadki -16%. Kategorie o wysokim wzroście wartości sprzedaży to m.in.: kosmetyki do makijażu twarzy +169%, kosmetyki do makijażu oczu +160%, szminki +95%. Natomiast kategorie o wysokim spadku wartości sprzedaży to: produkty ogrodowe i rośliny -39%, produkty czekoladowe -25% oraz woda -17%.

- Zdejmowanie obostrzeń i maseczek zdecydowanie sprzyja sprzedaży całej kategorii kosmetyków. W 21. tygodniu kupowaliśmy już nie tylko kosmetyki do makijażu twarzy +169% i oczu +160%, ale również, po raz pierwszy od dawna, szminki +95%. Trzycyfrowy wzrost sprzedaży kosmetyków przy jednoczesnym spadku wartości sprzedaży koszyka potwierdza, że mamy do czynienia z efektem szminki - wyjaśnia Nielsen.

- W 21. tygodniu koszyk odnotował nieznaczny spadek -0,3%. Jednak należy uwzględnić fakt, że w ubiegłym roku w tym samym okresie wystąpiły dwie mocne motywacje zakupowe: niedziela handlowa i Dzień Matki. Wskazane okoliczności mogą wyjaśniać wysokie spadki w sprzedaży produktów ogrodowych i roślin -39% oraz produktów czekoladowych -25%. Jednocześnie w tym roku mamy wyjątkowo zimny maj, z tego też względu mieliśmy do czynienia ze spadkiem sprzedaży wody -17%.- mówi Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. współpracy z Sieciami Handlowymi Nielsen Connect w Polsce.