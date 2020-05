Nielsen: Przestaliśmy kupować słodycze i bułki. Zaczęliśmy piwo i kosmetyki do makijażu oczu

fot. sklep Avon

Wartość sprzedaży koszyka rok do roku wzrosła +8%, a w zestawieniu t20. vs t19. 2020 nieznacznie spadła -0,5%. Wartość sprzedaży online w t20. vs t19. 2020 spadła -11%. Kategorie o wysokim wzroście wartości sprzedaży to m.in.: kosmetyki do makijażu oczu +45%, kosmetyki do makijażu twarzy +28%, piwo +18%. Natomiast kategorie o wysokim spadku wartości sprzedaży to: gumy do żucia -33%, świeże słodkie wypieki - 30%, bułki - 22%.

- W połowie maja obserwujemy w zakupach Polaków kontynuację trendów stwierdzonych we wcześniejszych tygodniach. Z jednej strony stopniowo wracamy do pracy w biurach i częściej robimy zakupy, z drugiej wciąż pozostajemy w domach, gdyż część ograniczeń nadal obowiązuje. Wartość sprzedaży koszyka utrzymuje się na podobnym 8% poziomie, a do wzrostu najbardziej kontrybuują kosmetyki i piwo. Częstsze spotkania sprzyjają zakupom kosmetyków do makijażu oczu oraz twarzy, odpowiednio po +45% i 28%. Z kolei utrzymujący się wzrost wartości sprzedaży piwa +18% może wiązać się zarówno ze startem sezonu dla tej kategorii przy wciąż jeszcze zamkniętym w t20. kanałem HoReCa, jak i rozwijaniem się zjawiska wirtualnych degustacji i spotkań na aperitif.

We wskazanym okresie najwięcej tracą kategorie impulsowe, np. gumy do żucia -33% oraz ponownie słodkie wypieki - 30% i bułki -22%. Wygląda na to, że trend samodzielnych wypieków zostanie z nami na dłużej - mówi Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. współpracy z Sieciami Handlowymi Nielsen Connect w Polsce.

Dane sprzedażowe dotyczące wartości sprzedaży na podstawie Panelu Handlu Detalicznego Nielsen (suma sieci współpracujących).