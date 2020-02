Nielsen: Wartość sprzedaży produktów convenience wyniosła ponad 1,8 mld zł

Obroty na całym koszyku FMCG sięgnęły w 2019 roku 188 mld zł, Fot. Shutterstock

- Konsument, którego styl życia określany jest mianem „w biegu”, oczekuje szybkości w usługach, produktach i zakupach. A za tę wygodę gotowy jest dopłacić. Punkty spożywcze małego formatu wpisują się coraz częściej w odpowiedź na oczekiwania polskiego konsumenta. Zmieniające się formaty sklepów, ich wygląd i gama usług, które oferują (odbiory przesyłek, opłaty rachunków, kąciki gastronomiczne), są tego idealnym przykładem. Potwierdzeniem wyboru małych sklepów spożywczych w poszukiwaniu produktów „on the go”, jest silna dynamika sprzedaży produktów convenience w ostatnim roku. Wartość sprzedaży produktów z tej kategorii wyniosła ponad 1,8 mld zł - komentuje Daniel Zbroszczyk, Client Business Partner w Nielsen Connect Polska.

Rok 2019 był kolejny znakomitym okresem dla polskiego rynku FMCG. Obroty na całym koszyku FMCG sięgnęły 188 mld zł. Znaczącą część wartości sprzedaży, bo wynoszącą 62,8 mld zł, wygenerowały sklepy należące w panelu Nielsena do sklepów małego formatu (sklepy spożywcze małe/średnie/ duże do 300 mkw.).

Liczba objętych badaniem sklepów spożywczych należących do małego formatu w ostatnich dziesięciu latach znacząco zmalała. Według badania RMS (panelu handlu detalicznego), spośród dużych, małych i średnich sklepów spożywczych ubyło około 25 tys. placówek. Biorąc pod uwagę łączną ilość placówek w Polsce w 2008 roku, szacowaną przez Nielsena na około 135 tys. sklepów, liczba zamkniętych punktów może wydawać się ogromna.

- Wpływ na zaistniałą sytuację ma przede wszystkim zmieniająca się struktura polskiego handlu, rozwój sklepów dużego formatu, dynamiczna ekspansja dyskontów, oraz profesjonalizacja sklepów małoformatowych. W obliczu rosnącej konkurencji i presji ceny, właściciele małych sklepów stawali przed wyborem likwidacji swojego biznesu, bądź przystąpienia do istniejących na rynku sieci franczyzowych. Ta profesjonalizacja pozwala utrzymać konkurencyjność małych sklepów i utrzymywać prawie 33 proc. udział w sprzedaży produktów FMCG w Polsce - wyjaśnia Daniel Zbroszczyk.

Źródło: Nielsen

Czym wygrywają sklepy małego formatu? - Nie jest tajemnicą że głównie alkoholem, papierosami i kategoriami określanymi mianem impulsowe. Produkty z powyższych kategorii to absolutny must have każdego małego sklepu, ale jaką jeszcze przewagę mają dziś takie sklepy spożywcze?

W świecie zmieniających się przyzwyczajeń konsumentów, postępującej urbanizacji, ograniczonego czasu przez pracę i obowiązki, polscy konsumenci poszukują coraz więcej wygody i są za nią gotowi dopłacić - podkreśla ekspert firmy Nielsen.