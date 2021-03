NielsenIQ: Rok 2020 kamieniem milowym dla kategorii piw bezalkoholowych

Piwa straciły w ubiegłym roku, ale piwa bezalkoholowe rosną! fot. Shutterstock

Kategorie alkoholowe, niezmiennie od lat, stanowią największą część koszyka spożywczego kategorii FMCG monitorowanych przez NielsenIQ. W 2020 stanowiły prawie jedną trzecią jego wartości. Na alkohole wydaliśmy 39,2 mld, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej, choć kupiliśmy ich ilościowo mniej. Pandemia w różny sposób wpłynęła na poszczególne kategorie. Największe wzrosty odnotowały mniejsze kategorie jak whisky, gin, rum, tequila, ale kluczowy dla całego koszyka okazał się spadek kategorii piwa.

Kupiliśmy o 1% napojów alkoholowych mniej niż rok wcześniej - wydaje się więc, że sytuacja jest stabilna, jednak nic bardziej mylnego. Kluczowe jest zrozumienie, co działo się w poszczególnych kategoriach. - Wzrost akcyzy, zamknięcie gastronomii, ograniczenia w organizowaniu imprez masowych, wesel czy większych spotkań towarzyskich, wreszcie zmiany w trybie życia i sposobach robienia zakupów - rok 2020 stworzył bezprecedensowy koktajl czynników, który zamieszał rynkiem alkoholi - komentuje Marcin Cyganiak, Commercial Director w NielsenIQ.

Piwo i wódka - giganci koszyka alkoholowego

Piwo w największym stopniu wpływa na dynamikę całego koszyka alkoholowego, bo stanowi 87% wolumenu (wielkości kategorii w litrach) wszystkich napojów alkoholowych.

- Spadek wolumenu o 1,6%, jaki dokonał się w roku 2020 w stosunku do 2019 oznacza ponad 52 mln litrów sprzedanego piwa mniej, co odpowiada w przybliżeniu dwukrotności całego rocznego wolumenu wszystkich win musujących. To dlatego, mimo że większość kategorii alkoholowych zanotowała płaską sprzedaż lub wzrost, cały koszyk spadł o 1% - wpłynął na to właśnie zmniejszony wolumen piwa. Natomiast segmentem, którego dynamicznego wzrostu pandemia nie zahamowała, są piwa bezalkoholowe - wyjaśnia Marcin Cyganiak.

- Piwo bezalkoholowe zwiększa swój wartościowy udział w rynku. Ta kategoria "wstrzeliła się" w trendy. Polacy nie chcą rezygnować ze smaku piwa, ale ograniczają spożycie alkoholu. Mamy tutaj dynamiczną tendencję wzrostową i prognozujemy, że ona się utrzyma w tym roku. Wolumenowo to oczywiście jeszcze nie zaskakujący poziom, ale piwa bez procentów są nieco droższe, więc wartościowo zyskują. Gonią takie kategorie, jak serki homogenizowane czy nawet herbaty - mówił Marcin Cyganiak.

Drugą pod względem istotności kategorią jest wódka - jej wolumen to 7% całego koszyka alkoholi, który przekłada się na 34% jego wartości.

- W minionym roku kupiliśmy tylko o 0,2% więcej wódki niż rok wcześniej. Zapłaciliśmy za to o 8% więcej. Nie bez znaczenia dla tego wzrostu wartości był wzrost akcyzy, który przełożył się na wyższe ceny. Wbrew obiegowym opiniom, dla tej kategorii największe znaczenie mają większe formaty opakowań, czyli 0,5 oraz 0,7l, które łącznie odpowiadają za niemal dwie trzecie wolumenu sprzedanej wódki. Natomiast głośny ostatnio format 0,35l to ciągle nisza. W styczniu 2021, czyli już po wejściu w życie opłaty od mniejszych pojemności, udział 0,35l w kategorii nie osiągnął nawet 0,1% - dodaje ekspert.

Wino i whisky - mniejsze, ale wiele znaczące kategorie