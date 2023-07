Niemiecka sieć otwiera sklep dla Polaków

Centrum handlowe Oder Center w Schwedt położone jest tuż za polsko-niemiecką granicą. Ze względu na atrakcyjny mix asortymentu i marek stało się interesującym miejscem na zakupy dla mieszkańców przygranicznej części województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. W zależności od miejsca zamieszkania można dostać się do niego drogą B2 przekraczając granicę w Rosówku, bądź skorzystać z autostrady A11 zjeżdżając później na drogę B166.

Jednym z najpopularniejszych sklepów w Oder-Center w Schwedt był supermarket sieci Real. Wiosną ubiegłego roku został niestety zamknięty i klienci z Polski stracili możliwość zakupu cenionej niemieckiej chemii czy słodyczy i innych produktów.

Lokal po Realu stał pusty przez ponad rok. Teraz jego miejsce zajmie sklep znanej niemieckiej sieci Edeka. Otwarcie nowego supermarketu odbędzie się w czwartek, 13 lipca.

„EDEKA coraz bliżej. Zapełniamy półki towarami a nowoczesne zdigitalizowane koszyki zakupowe EASY SHOPPER już są w stacjach ładowania. Wszystko dla Was! Zbliża się finałowe odliczanie!” – informuje po polsku Oder-Center Schwedt na Facebooku.

Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godz. 7:00-21:00. Będzie można zrobić w nim zakupy bez czekania w kolejce do kasy, dzięki specjalnym koszykom zakupowym zaopatrzonym w tablet. Posiadacze specjalnej aplikacji będą mogli wczytać zakupione towary, zapłacić za nie podpiętą do aplikacji kartą płatniczą i ze sklepu udać się bezpośrednio na parking.